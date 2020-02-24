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Задержан "телефонный террорист", угрожавший терактами в ТЦ Бишкека

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- Оксана Гут
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Ранее осужденный, содержавшийся в штрафном изоляторе ИК-1, признался в совершенном звонке, который мотивировал угрозами со стороны спецконтингента колонии

ГКНБ: Установлен "телефонный террорист".

23 февраля в 13.14 часов в дежурную часть УГКНБ КР по Чуйской области позвонил мужчина, представившийся по имени "Саид", который сообщил, что в 16 часов будет совершен теракт в торговых центрах города Бишкек.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 239 ч.1 (угроза совершения акта терроризма) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что звонок совершил гражданин КР Тагир Султанбеков 1990 г.р., уроженец г. Бишкек, который в 2013 году Первомайским судом осужден по ст.166 (мошенничество) и 167 (грабеж) УК КР к 9 годам лишения свободы.

В 2017 году Ысык-Атинским судом по ст.170 (вымогательство) и 228 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР на 11 лет. В частности, в 2017 году во время отбытия срока в ИК-3 (с.Ново-Покровка) осужден за ложный анонимный звонок об акте терроризма.

С 16 ноября 2018 года отбывает срок в ИК- 1 (с. Молдовановка).

В ходе опроса Тагир Султанбеков, содержавшийся в штрафном изоляторе ИК-1, признался в совершенном звонке, который мотивировал угрозами со стороны спецконтингента колонии.

В настоящее время ведется следствие.

ГКНБ КР напоминает, что угроза совершения акта терроризма, является уголовно наказуемым деянием. Согласно ст.239 Уголовного кодекса Кыргызской Республики за угрозу совершения акта терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.


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URL: https://www.vb.kg/385647
Теги:
ГКНБ, телефонный террорист, Бишкек, теракт, Кыргызстан
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