Долоталиева: Лидерам профсоюзов по 80 лет, а ФПК нужны свежие силы!

В Федерации профсоюзов по-прежнему не утихает скандал вокруг места лидера организации. По неподтвержденной информации, завтра вновь собирается митинг возле здания ФПК с требованием отставки Мирбека Асанакунова.

Напомним, ранее Совет ФПК, как оказалось, в неполном составе принял решение о снятии с должности Асанакунова. Последний же назвал данное решение незаконным, ссылаясь на отсутствие кворума членов Совета, и отказался покидать свое место.

Не совсем стандартную ситуацию в ФПК прокомментировала редакции VB.KG президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг в Кыргызстане и лидер Профсоюза торговли КР Дамира Долоталиева. По ее словам, решение о снятии Асанакунова действительно было незаконным.

- Первоначально 19 человек подписали документ только о созыве Совета, одним из вопросов которых было снятие с должности Асанакунова. То есть эти подписи были только о созыве Совета, а не о его снятии. 3 числа мы встречаемся, и я говорю, что Асанакунов заболел, давайте дождемся его и тогда решим этот вопрос. В ответ Осмонов заявил в категоричной форме, что все равно будет его снимать. 4 февраля договорились, что заседания не будет. Но как потом стало известно 5 февраля они проводят Совет, на который меня даже не пригласили. На нем было 14 человек и одна доверенность. То есть кворума как такового не было, - отметила Долоталиева.

Лидер профсоюза торговли уверена, что поспешность со снятием Асанакунова связана с новым законом о профсоюзах.

- Почему же они так поспешно и сумбурно пытаются снять Асанакунова? Да потому что они боятся нового закона о профсоюзах, в котором должность председателя профсоюза можно занимать до 60 лет. Ведь им всем по 80 лет, а профсоюзам нужны молодые и свежие силы. Это что такое вообще? Одна из лидеров профсоюзов только недавно ушла со своей должности в возрасте 82 лет. Другой сидел до 84 лет. Сейчас один сидит и ему 82 года. О каких реформах может идти речь?! Где борьба по защите прав членов профсоюзов? Врачи, медсестры, учителя сами борются за своим права. Лидеры профсоюзов с ними не встречаются, не выступают нигде по поводу повышения им зарплат. Мне самой по своей работе приходится постоянно отстаивать права предпринимателей и поэтому я знаю, какие силы требуются для такой работы.

Я всегда им на собраниях говорю им всем правду, что вы 40 лет сидите на своих должностях и такие огромные зарплаты получаете. А сколько, при этом, всяких поездок. Нужны реформы и новые силы в профсоюзах. Я не против их или Асанакунова, я за правду! Людям по 70-75 лет, а они сидят заместителями и получают зарплаты по 70 тысяч сомов и задницу не могут поднять! – добавила она с негодованием.

Сделай все противники лидера ФПК по закону, продолжила собеседница редакции, то конфликт в организации был бы исчерпан сам собой.

- С Асанакуновым судьба решена – у нас в сентябре съезд будет, на котором выберут лидера, кого посчитают нужным. Но до этого мероприятия можно же было на худой конец собрать внеочередной съезд, раз так не терпелось его снять. Они обвиняют его, что он незаконно вломился в кабинет, а то что они незаконно сняли его и опечатали кабинет – об этом забывают.

Надо отдать должное Мирбеку Асанакунову, что он никому не позволял продать ни метра земли. Профсоюзам нужен строгий контроль, иначе эти 20 человек разнесут профсоюз, и все распродадут. Вы посмотрите на состояние лагерей и санатории, которые превратились в какой-то ужас! Вместо реформ в профсоюзах постоянно какие-то склоки. То одного снимают, то другого. Это люди, которые просто не хотят отдавать свои должности. Нельзя же так, должно же быть развитие и рост. У меня просто душа от всего этого болит, - сказала она.

Стоит отметить, что Дамира Долоталиева помимо профсоюза торговли занимает также должность председателя профсоюза предпринимателей ТРК "Дордой". На протяжении нескольких лет она рьяно отстаивает права членов своих организаций. Так, к примеру, в свое время она выступила против введения кассовых аппаратов для торговцев рынка, объясняя это несвоевременностью нововведения.

Во время закрытия границы Казахстаном она обратилась к правительству с просьбой дать предпринимателям налоговые послабления, чей товар простаивался на границе.

Также Долоталиева периодически отстаивает патентную систему для малого и среднего бизнеса.