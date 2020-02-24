Кыргызстан и Таджикистан договорились об обмене 23 гектарами земли

Бишкек и Душанбе договорились об обмене землями на приграничных территориях. Об этом сообщает таджикистанское издание ASIA-plus со ссылкой на источники.

Официальные власти Таджикистана и Кыргызстана пока не комментируют данную информацию.

Издание сообщает, что в минувшие выходные в Баткене состоялись очередные переговоры по вопросам делимитации и демаркации границ. Стороны договорились об обмене равными территориями, общая площадь которых составляет 23 гектара.

Журналисты не уточняют какие именно земли и в каких районах подлежат обмену.

"По итогам встречи в Баткене стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве в сфере делимитации и демаркации госграницы двух государств. Очередная встреча вице-премьеров двух государств по данному вопросу состоится в конце марта текущего года", - сообщает издание.