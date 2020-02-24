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Кыргызстан и Таджикистан договорились об обмене 23 гектарами земли

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- Екатерина Улитина
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Бишкек и Душанбе договорились об обмене землями на приграничных территориях. Об этом сообщает таджикистанское издание ASIA-plus со ссылкой на источники.

Официальные власти Таджикистана и Кыргызстана пока не комментируют данную информацию.

Издание сообщает, что в минувшие выходные в Баткене состоялись очередные переговоры по вопросам делимитации и демаркации границ. Стороны договорились об обмене равными территориями, общая площадь которых составляет 23 гектара.

Журналисты не уточняют какие именно земли и в каких районах подлежат обмену.

"По итогам встречи в Баткене стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве в сфере делимитации и демаркации госграницы двух государств. Очередная встреча вице-премьеров двух государств по данному вопросу состоится в конце марта текущего года", - сообщает издание.


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URL: https://www.vb.kg/385657
Теги:
Баткенская область, граница, Таджикистан, Кыргызстан, делимитация
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Комментарии
Заир
24.02.2020, 15:07

надеюсь решили так что Кыргызстан не остался в минусе

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