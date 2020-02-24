В ЕАЭС станут проводить Евразийские экономические форумы

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил положение о Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ). В него преобразован международный выставочный форум "Евразийская неделя", ежегодно организовывавшийся в одной из стран-союзниц.

Последняя по счету "Евразийская неделя" проводилась минувшей осенью в Бишкеке силами ЕЭК и правительства КР. Она стала площадкой для диалога между представителями бизнес-сообществ, государственных органов и финансовых институтов стран ЕАЭС, обсуждения актуальных вопросов, выработки практических шагов.

Решение о преобразовании ЕН в ЕЭФ принято Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС), в который входят президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Положение о Евразийском экономическом форуме утверждено на заседании Совета ЕЭК, состоявшемся в Москве с участием заместителей глав-правительств государств ЕАЭС (Кыргызстан на нем представлял вице-премьер Эркин Асрандиев).

"Форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран. Его цель – объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран Союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

"Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве-члене, которое председательствует в Высшим Евразийским экономическом совете, Евразийском межправсовете и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению ВЕЭС с тем, чтобы в нем смогли принять участие главы государств", – подчеркнул глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

В ЕЭФ будут принимать участие представители органов государственной власти, а также руководители и члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций. Предусмотрено, что первый такой форум состоится 19 мая в Минске (Беларусь сейчас председательствует в трех упомянутых структурах).