Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ЕАЭС станут проводить Евразийские экономические форумы

520  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил положение о Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ). В него преобразован международный выставочный форум "Евразийская неделя", ежегодно организовывавшийся в одной из стран-союзниц.

Последняя по счету "Евразийская неделя" проводилась минувшей осенью в Бишкеке силами ЕЭК и правительства КР. Она стала площадкой для диалога между представителями бизнес-сообществ, государственных органов и финансовых институтов стран ЕАЭС, обсуждения актуальных вопросов, выработки практических шагов.

Решение о преобразовании ЕН в ЕЭФ принято Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС), в который входят президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Положение о Евразийском экономическом форуме утверждено на заседании Совета ЕЭК, состоявшемся в Москве с участием заместителей глав-правительств государств ЕАЭС (Кыргызстан на нем представлял вице-премьер Эркин Асрандиев).

"Форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран. Его цель – объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран Союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

"Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве-члене, которое председательствует в Высшим Евразийским экономическом совете, Евразийском межправсовете и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению ВЕЭС с тем, чтобы в нем смогли принять участие главы государств", – подчеркнул глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

В ЕЭФ будут принимать участие представители органов государственной власти, а также руководители и члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций. Предусмотрено, что первый такой форум состоится 19 мая в Минске (Беларусь сейчас председательствует в трех упомянутых структурах).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385658
Теги:
форум, ЕАЭС, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  