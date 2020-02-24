С 22 по 23 февраля патрульная милиция Бишкека выявила 45 пьяных водителей

На территории столицы в период с 22 по 23 февраля сотрудниками УПСМ по ГУВД города Бишкек проведено рейдовое мероприятие, где было выявлено всего 1203 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УПМС.

В частности,

-за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 45 водителей;

- за управление ТС с тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами - 11 водителей;

- за управление ТС без водительского удостоверения - 54 водителя;

-иные нарушения - 909;

Водворено на штрафную стоянку - 184 транспортных средства, из них по принудительной эвакуации - 49.

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