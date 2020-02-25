Хамракулова: Кыргызстан существуют в моей душе, как неотъемлемая ее часть

В Москве начинается подготовка к очередному общегородскому празднику "Нооруз" (здесь он называется "Навруз"). По словам главы Региональной общественной организации "Таджикский культурный центр" Хуршеды Хамракуловой, которая стояла у истоков такой традиции в российской столице, среди тех, кто в числе первых поддержал эту инициативу, была кыргызская диаспора. О том, как зарождалось и в каких совместных проектах продолжилось сотрудничество с нею, Хуршеда Давроновна рассказала VB.KG.

Сегодня без празднования Навруза уже не представить жизнь современной Москвы. Участвуют в нем и представители различных национально-культурных сообществ, и другие жители города, его власти. А с чего все начиналось?

- С осени 2005 года, возглавляя Таджикский культурный центр, я также входила в комиссию по культуре Общественного совета при правительстве Москвы. Ее рабочей группой была разработана концепция общегородского праздника "Московский Навруз". Я выступила как автор этого проекта. В ноябре мы представили его в Комитет межрегиональных связей и национальной политики московского правительства, в конце декабря он был одобрен. В основу концепции закладывалась тема объединения народов, этот объединительный потенциал и привлек внимание городского руководства. Оно профинансировало проект и в марте 2006 года, впервые в истории Москвы, был отмечен Навруз.

Возникали ли какие-то проблемы на старте этой инициативы?

- Важно было убедить диаспоральных лидеров в необходимости консолидации усилий. Ведь до той поры все диаспоры отмечали это событие по отдельности друг от друга, внутри своих сообществ. Занимаясь проектом, я обратились и к тогдашнему руководителю кыргызской общественной организации Арстану Юсупову. Он вместе с коллегами сразу поддержал эту идею. И кыргызы одними из первых приняли участие в труднейшем деле организации и проведения первого в истории российской столицы общегородского массового праздника Навруз. Не могу не выразить огромной признательности кыргызской общественности за доброжелательность и активную поддержку в тот очень ответственный момент.

Где состоялся дебют московского Навруза?

- В павильоне "Пять морей" на ВВЦ – Всероссийском выставочном центре. Так тогда называлась ВДНХ, которой несколько лет назад вернули первоначальное название. Празднование прошло при участии восьми национальных диаспор Москвы и при большом стечении гостей - более пяти тысяч! - самых разных национальностей. Уже в следующем году число выступающих с музыкальными подарками пополнилось представителями народов, в традициях которых нет Навруза. А к сегодняшнему дню это событие преобразовалось фактически в праздник международного масштаба и значения, который полюбился и самим москвичам, и гостям столицы. Наверное, с тех пор взаимодействие различных диаспоральных организаций и вышло на новый уровень. А сегодня нас объединяют тесное партнерство и добрая дружба, она продолжает укрепляться на протяжении уже без малого пятнадцати лет. И проявляется не только при проведении Навруза. Однако лично мой искренний интерес к Кыргызстану возник намного раньше. И в этом большую роль сыграл один его представитель.

О ком идет речь, если не секрет?

- Чингиз Торекулович Айтматов. В 60-е годы прошлого столетия начался расцвет его творчества, все мы в Советском Союзе зачитывались айтматовскими произведениями. В 1968 году я, заканчивая Самаркандский государственный университет, в качестве дипломной работы выбрала повесть "Прощай, Гульсары!", незадолго до этого увидевшую свет. Это была мой первый научный труд, который научил меня серьезно, мотивированно относиться к работе. Так что я очень благодарна Чингизу Айтматову и за то, что он помог мне найти себя в литературе и литературоведении. Позже, уже работая в том же университете, я читала курс "Литература народов СССР", в котором значительное место занимали эпос "Манас" и мой любимый автор – Айтматов. По высказываниям студентов, лекции, посвященные его творчеству, были самой интересными.

А в самом Кыргызстане вам доводилось бывать?

- Конечно, и не раз! А в 1970 году я впервые посетила Иссык-Куль. Это было так прекрасно, что я потом еще неоднократно ездила туда, уже и с моими детьми. Каждое пребывание на земле Кыргызстана связано с незабываемыми впечатлениями. С той поры и поныне Кыргызстан и его народ, скажу без всякого пафоса, существуют в моей душе, как неотъемлемая ее часть. Когда в 2007 году мне предложили поехать в Бишкек на международный форум по русскому языку, я с радостью согласилась, и выступила там с докладом. Но к этому времени у меня уже был опыт более чем двухлетнего сотрудничества с московским сообществом кыргызов. Это сотрудничество крепнет, меня связывают дружеские отношения со многими представителями кыргызской диаспоры.

И кто они?

- Всех, как говорится, не перечислить. Но, к примеру, большая дружба у нас сложилась с замечательной Джамилахан Бегиевой, которая возглавляет межрегиональную общественную организацию "Центр содействия развитию русско-кыргызских отношений "Мекеним Ала-Тоо". Совместно с ним мы провели много, даже не скажу сколько, но очень много разных культурных мероприятий. "Ала-Тоо" – обязательный участник всех наших межнациональных проектов, таких, как "Давайте дружить!", "Свадебные обряды и обычаи", "Наша многонациональная семья", "Юбилей Панфилова и Панфиловской дивизии", "Национальная кухня", литературно-музыкальные вечера, юбилеи. Вместе мы осваивали такие площадки, как Федерация мира и согласия (правопреемник Советского комитета защиты мира – VB.KG), Некрасовская и другие библиотеки, Московский Дом национальностей, кинотеатры "Россия" и "Мир", парки Москвы и так далее. Приглашаем кыргызстанцев на свои мероприятия (некторые проходили на базе ресторана "Иссык-Куль"), участвуем в их инициативах. Особо памятным стал для меня международный вечер, организованный "Мекеним Ала-Тоо" и посвященный 85-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

Совместно участвуем и в многонациональных городских праздниках. Про Навруз уже говорилось, но это еще и "Москва – город мира", "Евразийский калейдоскоп", татаро-башкирский "Сабантуй", армянский "Абрикос", бурятский "Саагалган", азербайджанский "Гранат", детский фестиваль национальных культур "Наш дом – Москва" и так далее, фестивали, творческие конкурсы, спортивные состязания. Такое взаимодействие придает всем нам, и таджикам, и кыргызам, и представителям других национальностей в России, еще больше душевного и духовного комфорта, стимулирует работать на общее благо. В свою очередь, все эти культурно-массовые акции, а также круглые столы, конференции по межэтнической и другой актуальной проблематике являются мощным инструментом единения наших народов. А оно в сегодняшних условиях, с учетом происходящего в мире приобретает особое значение.

Вас хорошо знают и в посольстве Кыргызстана в Москве

- Оно, кстати, тоже в числе первых поддержало идею празднования в Москве Навруза. Поскольку тогда это было новое для московской культурной площадки событие, не все посольства сразу откликались. Кыргызские дипломаты подали добрый пример. На второй по счету Навруз, в марте 2007 года к нам в павильон на ВДНХ пришел, любезно откликнувшись на наше приглашение, посол Кыргызстана в России Раимкул Арзымаматович Аттакуров, ныне – глава Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, выступил с приветственной речью. И он, и последующие послы Кыргызстана – традиционные гости на этом празднике. Большую и многоплановую работу по различным направлениям, о которых говорилось выше, проводит нынешний состав посольства, возглавляемый Аликбеком Джекшенкуловым. На счету этой команды – уже не одно крупное мероприятие, осуществленное во взаимодействии с диаспорой и ставшее событием в культурной жизни Москвы. Здесь можно назвать и праздник кыргызского калпака в Большом концертном зале правительства Москвы, и празднование 28-й годовщины независимости Кыргызстана в крупнейшем столичном парке-заповеднике "Кузьминки-Люблино", собравшее под открытым небом тысячи посетителей, и многое другое.

Посольство оказало поддержку и недавнему диаспоральному форуму, устроителем которого стала Межрегиональная общественная организация "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение". На форуме в качестве почетного гостя выступили и вы

- Я с радостью приняла приглашение этой одной из самых авторитетных организаций кыргызстанцев. "Кыргыз биримдиги" существует уже более семнадцати лет, что в наши непростые времена - настоящее долгожительство! Многогранная и активная деятельность этой организации, как и многих других, созданных в Москве, в России уроженцами Кыргызстана, подтверждает востребованность их усилий по культурному взаимообогащению, решению миграционных и других проблем. Знаковым в этом плане стало и место проведения форума - Общественная палата Российской Федерации, одна из ее главных дискуссионных площадок, на которой собрались государственные и общественные деятели не только Кыргызстана и России, но и ряда других стран. Я пожелала тогда и желаю сейчас всему кыргызскому сообществу Москвы и России, всем его представителям крепкого здоровья, стабильного благополучия, комфортного пребывания на российской земле, успешной реализации всех планов и проектов, направленных на укрепление межнационального мира, дружбы и согласия. И пусть наша дружба крепнет и обогащается новыми значимыми событиями, одним из которых скоро вновь станет старинный и всегда молодой Навруз!

Справка: Хуршеда Хамракулова - председатель Совета Региональной общественной организации "Таджикский культурный центр", член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, член президиума Совета, руководитель рабочей группы по образованию (2006 – 2009), член Общественной палаты Москвы по образованию 1-го созыва (2006 – 2009), вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира, член Российско-итальянской Академии Феррони, член Союза журналистов России, член президиума Региональной общественной организации содействия сохранению этнокультурных традиций "Форум женщин Евразии" (с 2012), кандидат филологических наук, доцент Московского государственного лингвистического университета, сотрудник Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", писатель, публицист, литературный переводчик, член оргкомитета и руководитель рабочей группы по подготовке и проведению праздника "Московский Навруз".