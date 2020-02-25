За неуплату штрафов на штрафстоянку

С начала реализации проекта "Безопасный город" по 31 января 2020 года камеры зафиксировали 965 тысяч 978 нарушений правил дорожного движения. 539 тысяч 763 штрафа уже оплачено, их сумма составила 638 миллионов 264 тысячи 825 сомов.

Однако, с другой стороны, автовладельцы не оплатили 426 тысяч 215 штрафов по этому проекту. Об этом сообщили в пресс–службе ГУОБДД.

"У каждого разное нарушение. Кто–то должен по первой категории, кто–то по второй и третьей. Центр мониторинга может выдать информацию только по количеству и сумме уплаченных штрафов", - сказали в ведомстве. Поэтому, на какую сумму задолжали неплательщики, сказать затруднительно.

Поэтому и возникла необходимость водворения транспортных средств на штрафстоянку за неуплату штрафов.

Автоинспекторы провели рейды в столице, чтобы выявить водителей, которые не уплатили штрафы, а заодно и тех, кто сел за руль нетрезвым и допустил другие нарушения.

За минувшие выходные сотрудники управления патрульной службы милиции выявили 4122 нарушения ПДД. На спецстоянку доставили 20 машин, владельцы которых не платят штрафы. Кроме того, за управление транспортом в нетрезвом состоянии изъяли авто у 80 водителей, 26 человек наказали за незаконную тонировку, а 171 - за другие нарушения.

Напоминаем, что, согласно части 1 статьи 342 Кодекса о нарушениях КР, штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее месяца после получения извещения. В случае нарушения срока автоинспекторы имеют право поставить машину на спецстоянку до уплаты штрафа согласно статье 31(1) "Отстранение от управления транспортным средством".