Любовь депутатов к всевозможным запретам не перестает удивлять

Намедни кыргызстанцы снова стали свидетелями конгениальных идей со стороны депутатов Жогорку Кенеша. Например, член фракции "Ата Мекен" Сайдулла Нышанов предлагает на законодательном уровне запретить гражданам говорить на разных кыргызских диалектах в общественных местах.

"Ко мне обратились аксакалы, я решил донести их просьбу. Они говорят, что жители семи областей начали говорить на семи языках. Для того чтобы сохранить нацию и государство, мы в первую очередь должны сохранить язык. Для этого надо, чтобы мы все, даже в Жогорку Кенеше, выступали на одном языке, чтобы чиновники, родившиеся и выросшие в разных областях, говорили на одном языке, а не каждый на своем. Доходит до того, что мы даже не знаем, как правильно здороваться (на классическом кыргызском языке). Прошу на законодательном уровне этот вопрос решить. Пусть дома говорят на диалекте, но на работе, на собраниях они должны говорить на одном языке. Если мы сейчас не озаботимся этим, потом будет поздно", - сказал депутат.

Ошарашенные грандиозным замыслом депутата журналисты обратились за комментарием в Нацкомиссию по госязыку, к профессору, доктору филологических наук Ишенбеку Султаналиеву.

Тот, конечно, был тоже потрясен: "Никто из ученых не заявлял о том, что в Кыргызстане есть семь диалектов, так откуда это взял депутат?".

"Он прав в том, что мы должны сохранить единый язык. И это должен быть литературный язык. Он ошибается в том, что в семи областях семь диалектов. Не то что в кыргызском, даже в русском языке не наберется столько. Ученые различают в кыргызском языке всего два диалекта, все остальное - это говоры. Говоров много, их даже не считали. Например, жители Таласской области произносят в окончании глаголов "–тр", это их говор. Он имеет место быть, но не в литературной речи", - сказал профессор.

В свою очередь пресс–секретарь Нацкомиссии по госязыку Кутмырза Жакыбалиев тоже был вынужден комментировать инициативу депутата: "В Кыргызстане нет общепринятого диалекта, есть литературный язык. На законодательном уровне мы можем урегулировать лишь письменную речь, а устная - на усмотрение каждого гражданина", - сказал он.

По его словам, если человек болеет за чистоту языка и хочет сохранить литературный язык, то он на нем и говорит. А если этот вопрос его не волнует, то никто по закону не может никого заставить отказаться от диалектов.

Оказывается, орфографические нормы кыргызского языка были приняты в первый раз в 1953 году, потом в 2002–м, а в последний раз в 2008–м.

Хорошо было бы, чтобы все говорили на чистом литературном кыргызском. Но это невозможно. Какой–нибудь фермер из Нооката не сможет изъясняться как академик. Ему это и не нужно. И, честно сказать, различные говоры и диалекты лишь обогащают наш язык. Наверное, Сайдулла Нышанов не видел сериал "Великолепный век", где Султан Сулейман на предложение переселить евреев, сказал: "Всевышний любит разнообразие, а то бы он создал лишь один вид цветов, один вид птиц, одинаковых людей. Поэтому мы разные".

Нужно сказать, что любовь депутатов к всевозможным запретам не перестает удивлять. Теперь нардепы принялись контролировать наш язык. А дальше к какому органу прицепятся законодатели?

Кстати, движение "Кыркчоро" тоже предлагает радикально улучшить жизнь в Кыргызстане. Для этого нужно, оказывается, просто создать новую административно–региональную карту Кыргызстана.

"Как известно, разделение на север и юг - это наша болезнь. В нашей программе вместо семи областей мы предлагаем создать 15 аймаков, в число некоторых из них входят и северный, и южный районы. Мы учитывали географическое расположение и историческое значение районов. Оказывается, такую же реформу в свое время предлагал и первый секретарь ЦК КП Киргизии Исхак Разаков. В его варианте было 10 аймаков", - рассказал бывший председатель организации Замирбек Кочорбаев.

По его словам, программа по административной реформе разработана с целью улучшить эффективность госуправления. Но увеличивая аймаки, можно только увеличивать количество чиновников. Значит, у нас будет 15 губернаторов! С ума сойти!

Далее в "Кыркчоро" подчеркивают: что выступают за сокращение числа депутатов в Жогорку Кенеше. "Депутаты должны избираться не по партийной системе, а мажоритарной. Мы предлагаем избирать из каждого аймака по три депутата, тогда в парламенте будет всего 45 представителей", - поясняют авторы инициативы. Они уверены, что такая административная реформа существенно сгладит региональное разделение страны.

Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Можно чертить какие угодно карты, но от этого региональные проблемы не исчезнут. Вот строительство альтернативной дороги Юг - Север - и есть конкретная мера по борьбе с разладом. Нужно сближать наш народ на ментальном, техническом и других уровнях, а не заниматься популяризацией, в основном самих себя.