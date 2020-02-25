Члены Федерации профсоюзов опять митингуют

Члены профсоюзов вновь вышли на митинг. Мероприятие проходит у здания дома Профсоюзов в Бишкеке.

На митинг вышли противники председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунов. Противостояние внутри профсоюзных организаций продолжается несколько лет. В феврале члены Совета собрали внеочередное заседание, на котором решили снять с должности Асанакунова.

Мирбек Асанакунов и его сторонники не признали решение принятое на внеочередном заседание, так как по их словам оно прошло с нарушениями.

На сегодняшнем митинге собравшиеся требуют, чтобы Мирбек Асанакунов оставил свою должность.