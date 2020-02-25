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Члены Федерации профсоюзов опять митингуют

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- Екатерина Улитина
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Члены профсоюзов вновь вышли на митинг. Мероприятие проходит у здания дома Профсоюзов в Бишкеке.

На митинг вышли противники председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунов. Противостояние внутри профсоюзных организаций продолжается несколько лет. В феврале члены Совета собрали внеочередное заседание, на котором решили снять с должности Асанакунова.

Мирбек Асанакунов и его сторонники не признали решение принятое на внеочередном заседание, так как по их словам оно прошло с нарушениями.

На сегодняшнем митинге собравшиеся требуют, чтобы Мирбек Асанакунов оставил свою должность.


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URL: https://www.vb.kg/385685
Теги:
митинг, профсоюзы, Кыргызстан, Мирбек Асанакунов
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Комментарии
Миртилек
25.02.2020, 12:23

Видимо нужно принять меры которые решат данную проблему. Раз и навсегда закрыть эту тему, назначив нового председателя профсоюзов.

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