Стремительное возведение столь необходимой Уханьской больницы успешно завершено. И медучреждение было введено в эксплуатацию 2 февраля. С одобрения Си Цзиньпина, председателя Центральной военной комиссии, начиная с 3 февраля армия привлекла в специализированную больницу 1400 человек медицинского персонала для выполнения задач по лечению пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Больница в Ухане - первое медицинское учреждение подобного направления. Клиника несет в себе священную миссию оздоровления человечества, вдохновляет и демонстрирует силу Китая.

"Китайская сила" подчеркивает преимущества государственной системы Китая. Столкнувшись с множеством проблем - нехваткой времени и тяжелыми задачами, центральное и местное правительства, государственные и частные предприятия, общество и отдельные лица действуют сообща, представляют цельную структуру страны и под сильным руководством Центрального комитета партии преодолевают любые трудности, усердно работая для достижения какой бы то ни было цели. И только так можно в течение 10 дней построить больницу. "Когда в главной реке высок уровень воды, то и в протоке не сухо. И когда все собирают хворост, то и пламя быстро разгорается". Все это свидетельствует о достоинствах социалистической системы с китайскими характеристиками и участием партии в координации всех сторон жизни страны. Строительство специализированной больницы в целях блокирования эпидемии является подтверждением институциональных преимуществ государственной системы Китая.

"Китайская сила" поддерживается наукой и техникой. Чтобы построить высокотехнологичную больницу за короткое время, нельзя полагаться на старые методы, нужно ориентироваться на современные научные достижения и разработки. В последние годы государство активно наращивало инвестиции в науку и технику, что и дало убедительные результаты. Внедрение сложных и практичных технологий играет важную роль в самых разных отраслях промышленности. При возведении этой горной больницы были применены разнообразные научные и технологические методы, способствующие скоростному и качественному строительству.

"Китайская сила" в любом деле, особенно в критический момент, укрепляет уверенность и решительность народа. Нынешняя эпидемия, безусловно, будет купирована и подавлена, несмотря на будоражащие новости и некоторые проблемы. Ныне в новой больнице, рассчитанной на 1000 коек, служат 1400 медицинских работников, что дает надежду большому числу пациентов. Подобные успехи стабилизировали состояние и настроение людей по всей стране, помогли сплотить их, укрепить доверие и стремление помочь друг другу - это звенья одной цепочки в деле противодействия эпидемии. Международное сообщество убедилось в твердой решимости и уверенности Китая в обуздании эпидемии.

Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что китайская нация с ее неиссякаемой духовной силой под руководством партии проявляет стойкость и решимость и готова прилагать все больше усилий в достижении новых высот и демонстрации "китайской силы".