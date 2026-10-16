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На Bishkek Arena заметили огромного волка: Бишкек готовится к шоу Шакиры

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В Бишкеке выходят на финальную прямую приготовления к первому в истории Кыргызстана концерту мировой поп-звезды Шакиры, который состоится 18 октября. В социальных сетях уже публикуют кадры, снятые очевидцами на Bishkek Arena.

На видео и фотографиях запечатлены масштабные сценические конструкции, гигантские LED-экраны и необычные элементы оформления, среди которых выделяется фигура огромного волка, установленная прямо на сцене. Визуальные решения и размах декораций указывают на то, что техническая команда артистки готовит для зрителей грандиозное шоу с высокой плотностью спецэффектов и сложной хореографией.

В столицу уже прибыли танцоры и технический персонал певицы - всего более 100 участников команды, которые активно проводят репетиции и наладку оборудования. Прилет самой Шакиры в Бишкек ожидается 17 октября.

До масштабного музыкального события остаются считанные дни. Приобрести билеты на исторический для страны концерт все еще можно на официальном сервисе ticket.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/462357
Теги:
концерт, Бишкек, Кыргызстан
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