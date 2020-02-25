ГКНБ задержал 18-летнего "шутника", написавшего в соцсетях о теракте в ГУМе

ГКНБ: Задержан очередной лже-"террорист". 24 февраля в социальной сети Instagram под новостью "Заключенный позвонил в ГКНБ и сообщил, что в торговых центрах Бишкеке будет теракт" пользователь _roma7unuzow написал комментарий, что "сегодня в ГУМЕ будет теракт в 17:30. Смертник уже готов, его родителям выплатили 2 миллиона $".

По данному факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 (угроза совершения акта терроризма) УК КР.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен данный пользователь. Им оказался гражданин КР, житель Чуйской области Юнузов Р., 2002 г.р.

В рамках досудебного производства Юнузов Р. задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ КР.

В ходе опроса задержанный раскаялся в содеянном и признал, что написал комментарий в соцсети из хулиганских побуждений.

Информация о возможном акте терроризма не подтвердилась.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

ГКНБ КР отмечает, что из-за хулиганских побуждений или под любыми предлогами, полностью не осознавая серьезность своих действий, сообщая заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте, граждане создают общественную опасность, сеют панику среди населения, причиняют неудобства жителям и гостям нашей страны, тратят значительное количество сил, средств и времени. Также нарушается режим работы учреждений, транспорта и т.д.

Кроме того, во время проверок подобных сообщений существует риск отвлечения внимания правоохранительных органов от случаев действительной угрозы совершения актов терроризма. ГКНБ КР напоминает, что угроза совершения акта терроризма, является уголовно наказуемым деянием.

Согласно ст.239 Уголовного кодекса Кыргызской Республики за угрозу совершения акта терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.