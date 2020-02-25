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"Задача информационной войны сделать постсоветское пространство токсичным"

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- Виктория Гунгер
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Задача текущей информационной войны сделать постсоветское пространство токсичным. Об этом заявил на конференции "Наследники Великой Победы: потомки победителей против фальсификации истории" писатель и журналист Данияр Каримов.

Он уверен, одна из основных целей этого конфликта – историческая память. И прежде всего – история Второй мировой войны, поскольку именно она, как полагают западные эксперты, является едва ли не единственным связующим звеном между постсоветскими государствами.

- Вопрос: почему война за историю обострилась именно сейчас? Представляется, что логичней ее было бы вести в 1990-х, на руинах СССР. На то есть, по меньшей мере, две причины. Во-первых, значимая часть постсоветских элит и населения еще связывали себя с Победой в Великой Отечественной войне, преодолеть их сопротивление было бы непросто. Во-вторых, в этом и не было необходимости. Распад СССР привел к формированию однополярного мира, и главный игрок на мировой арене мог позволить себе игнорировать интересы не только других стран, но и структуры ООН, а также международное право, - сказал он.

По мнению писателя, сегодня складывается иная картина.

- Симптоматично, но авторитетная Мюнхенская конференция уже второй год посвящает обсуждения упадку условной западной цивилизации и утрате ею морального права что-то диктовать странам, не входящим в ее ареал. Ослабление позиций лидера привело к тому, что "евроатлантисты" в немалой степени растеряны и дезориентированы. Вполне понятно, почему происходящее вынуждает этих игроков пытаться сохранить выгодный им миропорядок – даже за счет дискредитации механизмов ООН. Трансформации на мировой арене нередко сопровождаются масштабным кровопролитием. Подобная угроза, конечно же, существует и сейчас, но в более страшной форме. Мир до сих пор не скатился к третьей мировой войне только благодаря тому, что известный нам миропорядок был сформирован по итогам Второй мировой и непосредственно благодаря участию в этом процессе наших предков. Поэтому мы должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы сохранить память о том, какой вклад в это внесли предыдущие поколения. В противном случае это может закончиться глобальной катастрофой, - считает Данияр Каримов.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, ученые, политологи, общественные деятели, а также преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений Кыргызстана. Участники обсудили: экономические и политические причины начала Второй мировой войны, роль современной молодежи в сохранении и увековечивании памяти о Великой Отечественной войне, переписывание истории как элемент информационных войн. А также попытались ответить на вопрос: кому и зачем выгодно переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны?

Организаторами конференции выступили Фонд "Евразийцы – новая волна" и Международный университет Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/385693
Теги:
ВОВ, Россия, США, День Победы, Кыргызстан, политика
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Комментарии
скафнюк
25.02.2020, 15:11

многие нпо и нко ради соросовских и юсаидовских зарплат готовы втоптать в грязь историю своих дедов и бабушек которые отдали свои жизни защищая одну родину и страну..весь цивилизованный мир живет по тем правилам и законам которые были рождены при ссср..но при этом все называют на свой лад очерняя ссср..а теперь и историю всех народов которые в ней жили..рано или поздно прозападные историки и журналисты должны были начать эту компанию..сейчас для них настало это время...свидетелей тех легендарных событий и жизни при союзе остается все меньше..молодежи родившейся после 1990 все больше..вот и поле для таких предателей и изменников...

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