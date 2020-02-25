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Елизавета Рогожникова выиграла 9 золотых медалей и установила рекорд страны

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- ВБ
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Елизавета Рогожникова завоевала 10 медалей на чемпионате Кыргызстана по плаванию. Об этом сообщает Sport АКИpress.

Зимний чемпионат страны 2020 года прошел в Бишкеке в бассейне "Дельфин" 21-22 февраля.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР, всего были разыграны 32 комплекта медалей среди мужчин и женщин.

В состязаниях среди женщин всего разыгрывались 17 комплектов медалей, 9 золотых наград выиграла 15-летняя Елизавета Рогожникова.

На дистанции 50 метров баттерфляем Рогожникова стала чемпионкой Кыргызстана, а также установила новый рекорд Кыргызстана, побив свое же достижение. Теперь рекорд страны на этой дистанции - 28,88 секунды, а ранее был 29,02 секунды.

Также в активе Рогожниковой одна бронзовая медаль на дистанции 50 метров брассом.

Результаты Елизаветы Рогожниковой

100 метров, на спине

1. Елизавета Рогожникова - 1 минута 6,40 секунды

200 метров, баттерфляй

1. Елизавета Рогожникова - 2 минуты 45,01 секунды

100 метров, комплексное плавание

1. Елизавета Рогожникова - 1 минута 10,17 секунды

50 метров, баттерфляй

1. Елизавета Рогожникова - 28,88 секунды - новый рекорд Кыргызстана

200 метров, комплексное плавание

1. Елизавета Рогожникова - 2 минуты 26,10 секунды

50 метров, на спине

1. Елизавета Рогожникова - 29,92 секунды

100 метров, баттерфляй

1. Елизавета Рогожникова - 1 минута 24,03 секунды

50 метров, вольный стиль

1. Елизавета Рогожникова - 27,01 секунды

200 метров, на спине

1. Елизавета Рогожникова - 2 минуты 22,18 секунды

50 метров, брасс

3. Елизавета Рогожникова - 34,86 секунды


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URL: https://www.vb.kg/385694
Теги:
плавание, чемпионат, Кыргызстан
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