Елизавета Рогожникова выиграла 9 золотых медалей и установила рекорд страны

Елизавета Рогожникова завоевала 10 медалей на чемпионате Кыргызстана по плаванию. Об этом сообщает Sport АКИpress.
Зимний чемпионат страны 2020 года прошел в Бишкеке в бассейне "Дельфин" 21-22 февраля.
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР, всего были разыграны 32 комплекта медалей среди мужчин и женщин.
В состязаниях среди женщин всего разыгрывались 17 комплектов медалей, 9 золотых наград выиграла 15-летняя Елизавета Рогожникова.
На дистанции 50 метров баттерфляем Рогожникова стала чемпионкой Кыргызстана, а также установила новый рекорд Кыргызстана, побив свое же достижение. Теперь рекорд страны на этой дистанции - 28,88 секунды, а ранее был 29,02 секунды.
Также в активе Рогожниковой одна бронзовая медаль на дистанции 50 метров брассом.
Результаты Елизаветы Рогожниковой
100 метров, на спине
1. Елизавета Рогожникова - 1 минута 6,40 секунды
200 метров, баттерфляй
1. Елизавета Рогожникова - 2 минуты 45,01 секунды
100 метров, комплексное плавание
1. Елизавета Рогожникова - 1 минута 10,17 секунды
50 метров, баттерфляй
1. Елизавета Рогожникова - 28,88 секунды - новый рекорд Кыргызстана
200 метров, комплексное плавание
1. Елизавета Рогожникова - 2 минуты 26,10 секунды
50 метров, на спине
1. Елизавета Рогожникова - 29,92 секунды
100 метров, баттерфляй
1. Елизавета Рогожникова - 1 минута 24,03 секунды
50 метров, вольный стиль
1. Елизавета Рогожникова - 27,01 секунды
200 метров, на спине
1. Елизавета Рогожникова - 2 минуты 22,18 секунды
50 метров, брасс
3. Елизавета Рогожникова - 34,86 секунды