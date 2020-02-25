Фигуранты кой-ташского дела назвали обвинения "сказками Шахерезады"

кстати, сказки рассказываете как раз вы товарищи, пытаетесь отбросить с себя вину за койташские события
Фигуранты уголовного дела по событиям в Кой-Таше сегодня официально получили обвинительные акты. Об этом написала в социальных сетях член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.
- Генпрокурор Откурбек Жамшитов утвердил Обвинительное заключение, состоящее из 491 страницы. Напомним, это окончательная официальная версия властей относительно кой-ташских событий. Обвиняемые уже назвали обвинительный акт "сказками Шахерезады" ввиду неприкрытой односторонности следствия и отсутствия доказательной базы. Все обвинения построены на устных рассказах, написала Кундуз Жолдубаева.
Список обвиняемых:
1. Атамбаев Алмазбек - экс-президент КР
2. Ниязов Фарид - экс-глава аппарата президента
3. Джеенбеков Равшан - экс-депутат ЖК
4. Карамушкина Ирина - депутат ЖК
5. Кодуранова Асель - депутат ЖК
6. Жолдубаева Кундуз - пресс-секретарь СДПК
7. Сагымбаев Канат - экс-сотрудник девятой службы ГКНБ, телохранитель Алмазбека Атамбаева
8. Мискенбаев Мээрбек - экс-депутат ЖК
9. Баабиев Фархат - сторонник Алмазбека Атамбаева
10. Осмоналиев Канат - участник кой-ташских событий
11. Карыпбек уулу Рыспек - участник кой-ташских событий
12. Шаменов Марат - участник кой-ташских событий
13. Капарбек уулу Нооруз - участник кой-ташских событий
14. Какебаев Асангельды - участник кой-ташских событий
Дело лиц, которые заключили сотрудничество со следствием, выделено в отдельное производство.