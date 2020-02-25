Фигуранты кой-ташского дела назвали обвинения "сказками Шахерезады"

Фигуранты уголовного дела по событиям в Кой-Таше сегодня официально получили обвинительные акты. Об этом написала в социальных сетях член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Генпрокурор Откурбек Жамшитов утвердил Обвинительное заключение, состоящее из 491 страницы. Напомним, это окончательная официальная версия властей относительно кой-ташских событий. Обвиняемые уже назвали обвинительный акт "сказками Шахерезады" ввиду неприкрытой односторонности следствия и отсутствия доказательной базы. Все обвинения построены на устных рассказах, написала Кундуз Жолдубаева.

Список обвиняемых:

1. Атамбаев Алмазбек - экс-президент КР

2. Ниязов Фарид - экс-глава аппарата президента

3. Джеенбеков Равшан - экс-депутат ЖК

4. Карамушкина Ирина - депутат ЖК

5. Кодуранова Асель - депутат ЖК

6. Жолдубаева Кундуз - пресс-секретарь СДПК

7. Сагымбаев Канат - экс-сотрудник девятой службы ГКНБ, телохранитель Алмазбека Атамбаева

8. Мискенбаев Мээрбек - экс-депутат ЖК

9. Баабиев Фархат - сторонник Алмазбека Атамбаева

10. Осмоналиев Канат - участник кой-ташских событий

11. Карыпбек уулу Рыспек - участник кой-ташских событий

12. Шаменов Марат - участник кой-ташских событий

13. Капарбек уулу Нооруз - участник кой-ташских событий

14. Какебаев Асангельды - участник кой-ташских событий

Дело лиц, которые заключили сотрудничество со следствием, выделено в отдельное производство.