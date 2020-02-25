Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Текебаев хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться?

1752  3
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев в эти выходные на партийной конференции нелицеприятно высказался по поводу работы правительства Кыргызстана.

По его словам, в Кыргызстане нет никакого развития экономики и деньги из страны уходят.

"Положение слабое. Нет никакого развития экономики. Инвестиции в Кыргызстан не приходят и деньги из страны уходят. Переводы мигрантов уменьшились. Приведу пример: Мирзиеев (президент Узбекистана, - прим. ред) делает все, чтобы деньги не уходили из страны. Он принял решение, что тысячи узбекских студентов, которые учатся в Кыргызстане, должны учиться на родине, чтобы деньги за учебу оставались у себя в стране. То же самое касается сельского хозяйства и промышленности", - сказал Текебаев.

Всю ответственность за ситуацию в стране лидер социалистов переложил на правительство Абылгазиева.

"Как правильно подметил Рыскелди Момбекова, это правительство можно назвать бестолковым. Оно упустило инициативу, пустив все на самотек. Правительство боится, когда народ что-то требует. В этой связи крупные проекты не реализуются в Кыргызстане. Правительство нуждается в коренном обновлении, и если предстоящие выборы пройдут честно, то это будет сделано", - добавил он.

Чья бы корова мычала…

В свою очередь в самом правительстве также не оставили без внимания выступление политика. В частности, пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев заявил, что "приближаются выборы, и у отдельных политиков начинается неизбежное обострение".

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не считает нужным вступать в полемику с Омурбеком Текебаевым, выступившим с эмоциональной речью о ситуации в стране. Мы с пониманием относимся к высказываниям Омурбека Текебаева, который, вопреки простой логике, смешал все в одну кучу - и штрафы за плевание, и иностранных студентов, и даже логистический центр", - отметил пресс-секретарь главы правительства.

Султаналиев напомнил, что в новые кодексы, в разработке которых принимал участие и сам Текебаев, после их принятия в действие в 2019 году пришлось вносить коррективы и продумывать порядок контроля и взимания штрафов.

"К примеру, ту же историю с урановым месторождением Кызыл-Омпол Текебаев сейчас выдает за провал действующего правительства. А так ли это? Он забыл, что лицензию на разведку урана еще в 2013 году выдавало правительство, сформированное правящей коалицией, в которой ведущую скрипку играл Текебаев? Почему он тогда молчал? Почему мы не слышали его голоса, когда его коллеги без обсуждения с гражданами принимали сырой, недоработанный Кодекс о нарушениях, который предусматривал штрафы за плевание? Люди просто не знали о том, какие новшества принимал парламент", - отметил пресс-секретарь.

Одним выстрелом?

Стоит отметить, что лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев опытный политик и просто так ничего не говорит. Нередко в СМИ его даже называли политическим гроссмейстером, а некоторые даже интриганом. Тем более, как оказалось, сам же он и признавался, что имеет единственное хобби в жизни – интриганство. Вот и сейчас судя по всему Текебаев пытается сохранить свое амплуа, а если быть точным, то свое лицо.

В глазах своих избирателей и поклонников Текебаев всегда старался выглядеть этаким бойцом и правдолюбом. Поэтому сейчас для него важно, также, как и для рейтинга партии, остаться в этом образе. Лучший для этого способ – традиционная критика властей. При этом не важно, как она будет подаваться, главное погорячее и поострее. Однако самого президента Кыргызстана, олицетворение этой власти, лидер "социалистов" ни словом не задевает. Разве что подспудно и так сказать ненавязчиво. То через СМИ он советует главе государства отдать все свои полномочия парламенту, то в последнем выступлении – приводит в пример президента Узбекистана Мирзиеева.

Зато все шишки от Текебаева летят в сторону правительства. Здесь уже он позволяет своей душе разогнаться. Именно правительство, по его словам, повинно во всех неудачах страны. Хотя с одной стороны политику правильно напомнили про его деятельность во главе правящей коалиции, которая в те времена не единожды формировала правительства. Вот и выходит, что своей критикой Текебаев хочет сохранить образ прямолинейного критика власти, и в то же время не задеть эту самую власть. То есть проще говоря он "хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться".

P.S. В апреле будет ровно 2 года как Мухаммедкалый Абылгазиев занял пост премьер-министра и сколько ему не предрекали отставку он по-прежнему остается главой правительства. Это уже немалое достижение, если вспомнить чехарду глав правительства в нашей стране. В наследство ему, конечно, достался нелегкий груз прошлых ошибок и недочетов, но, чтобы там не говорили, Абылгазиев пытается хоть как-то исправить ситуацию. Возьмем те же реформы по внедрению цифровизации в госорганы. Другой вопрос, насколько успешные результаты дадут его усилия, но здесь, как говорится, время покажет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385702
Теги:
Омурбек Текебаев, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Алманбет
25.02.2020, 16:19

Всем известно, что ждать от Текебаева ничего не стоит. Как был дегенератом таким и остался и как политик его никто не знают. Его в народе называют порно актером и интриганом

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Теке
25.02.2020, 16:21

У вас там че глав ред груш наелся

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Шавкат
25.02.2020, 16:25

В апреле будет ровно 2 года как Мухаммедкалый Абылгазиев занял пост премьер-министра и сколько ему не предрекали отставку он по-прежнему остается главой правительства. Это уже немалое достижение, если вспомнить чехарду глав правительства в нашей стране. В наследство ему, конечно, достался нелегкий груз прошлых ошибок и недочетов, но, чтобы там не говорили, Абылгазиев пытается хоть как-то исправить ситуацию - очень правильные слова, согласен с автором

-1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  