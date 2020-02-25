Текебаев хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться?

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев в эти выходные на партийной конференции нелицеприятно высказался по поводу работы правительства Кыргызстана.

По его словам, в Кыргызстане нет никакого развития экономики и деньги из страны уходят.

"Положение слабое. Нет никакого развития экономики. Инвестиции в Кыргызстан не приходят и деньги из страны уходят. Переводы мигрантов уменьшились. Приведу пример: Мирзиеев (президент Узбекистана, - прим. ред) делает все, чтобы деньги не уходили из страны. Он принял решение, что тысячи узбекских студентов, которые учатся в Кыргызстане, должны учиться на родине, чтобы деньги за учебу оставались у себя в стране. То же самое касается сельского хозяйства и промышленности", - сказал Текебаев.

Всю ответственность за ситуацию в стране лидер социалистов переложил на правительство Абылгазиева.

"Как правильно подметил Рыскелди Момбекова, это правительство можно назвать бестолковым. Оно упустило инициативу, пустив все на самотек. Правительство боится, когда народ что-то требует. В этой связи крупные проекты не реализуются в Кыргызстане. Правительство нуждается в коренном обновлении, и если предстоящие выборы пройдут честно, то это будет сделано", - добавил он.

Чья бы корова мычала…

В свою очередь в самом правительстве также не оставили без внимания выступление политика. В частности, пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев заявил, что "приближаются выборы, и у отдельных политиков начинается неизбежное обострение".

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не считает нужным вступать в полемику с Омурбеком Текебаевым, выступившим с эмоциональной речью о ситуации в стране. Мы с пониманием относимся к высказываниям Омурбека Текебаева, который, вопреки простой логике, смешал все в одну кучу - и штрафы за плевание, и иностранных студентов, и даже логистический центр", - отметил пресс-секретарь главы правительства.

Султаналиев напомнил, что в новые кодексы, в разработке которых принимал участие и сам Текебаев, после их принятия в действие в 2019 году пришлось вносить коррективы и продумывать порядок контроля и взимания штрафов.

"К примеру, ту же историю с урановым месторождением Кызыл-Омпол Текебаев сейчас выдает за провал действующего правительства. А так ли это? Он забыл, что лицензию на разведку урана еще в 2013 году выдавало правительство, сформированное правящей коалицией, в которой ведущую скрипку играл Текебаев? Почему он тогда молчал? Почему мы не слышали его голоса, когда его коллеги без обсуждения с гражданами принимали сырой, недоработанный Кодекс о нарушениях, который предусматривал штрафы за плевание? Люди просто не знали о том, какие новшества принимал парламент", - отметил пресс-секретарь.

Одним выстрелом?

Стоит отметить, что лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев опытный политик и просто так ничего не говорит. Нередко в СМИ его даже называли политическим гроссмейстером, а некоторые даже интриганом. Тем более, как оказалось, сам же он и признавался, что имеет единственное хобби в жизни – интриганство. Вот и сейчас судя по всему Текебаев пытается сохранить свое амплуа, а если быть точным, то свое лицо.

В глазах своих избирателей и поклонников Текебаев всегда старался выглядеть этаким бойцом и правдолюбом. Поэтому сейчас для него важно, также, как и для рейтинга партии, остаться в этом образе. Лучший для этого способ – традиционная критика властей. При этом не важно, как она будет подаваться, главное погорячее и поострее. Однако самого президента Кыргызстана, олицетворение этой власти, лидер "социалистов" ни словом не задевает. Разве что подспудно и так сказать ненавязчиво. То через СМИ он советует главе государства отдать все свои полномочия парламенту, то в последнем выступлении – приводит в пример президента Узбекистана Мирзиеева.

Зато все шишки от Текебаева летят в сторону правительства. Здесь уже он позволяет своей душе разогнаться. Именно правительство, по его словам, повинно во всех неудачах страны. Хотя с одной стороны политику правильно напомнили про его деятельность во главе правящей коалиции, которая в те времена не единожды формировала правительства. Вот и выходит, что своей критикой Текебаев хочет сохранить образ прямолинейного критика власти, и в то же время не задеть эту самую власть. То есть проще говоря он "хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться".

P.S. В апреле будет ровно 2 года как Мухаммедкалый Абылгазиев занял пост премьер-министра и сколько ему не предрекали отставку он по-прежнему остается главой правительства. Это уже немалое достижение, если вспомнить чехарду глав правительства в нашей стране. В наследство ему, конечно, достался нелегкий груз прошлых ошибок и недочетов, но, чтобы там не говорили, Абылгазиев пытается хоть как-то исправить ситуацию. Возьмем те же реформы по внедрению цифровизации в госорганы. Другой вопрос, насколько успешные результаты дадут его усилия, но здесь, как говорится, время покажет.