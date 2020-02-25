Частные охранные агентства. Оружие доступно каждому?

В Кыргызстане закон строго регламентирует правила ношения огнестрельного оружия. Представитель охранного агентства Марс Куламбаев утверждает, что существуют способы обойти закон.

- Сейчас на работу в охранное агентство может устроиться любой человек старше 18 лет. Фирмы не проверяют ни прошлое сотрудников, ни их уровень подготовки, ни психологическое состояние. Более того, находятся те, кто доверяет оружие людям без разрешения на его ношение. Конечно, не все частные охранные агентства поступают таким образом, есть те, кто старается держать уровень своих услуг. Тем не менее такая проблема существует, - рассказывает Марс Куламбаев.

По его словам, засилье на рынке низкоквалифицированных охранных агентств началось после того, как отменили лицензирование на осуществление охранной деятельности. Это произошло в 2013 году. С тех пор число частных охранно-детективных агентств увеличилось в 8 раз.

Если в 2014 их было 115, то сегодня в Минюсте зарегистрировано 827 компаний.

Тему оружия в охранных агентствах неоднократно поднимали в Жогорку Кенеше. Замминистра внутренних дел Алмаз Орозолиев на одном из заседаний сообщил, что порядка 150 частных агентств имеют право на ношение оружия. У них на руках находится 1648 единиц.

Во время своего выступления замминистра признал, что бывали случаи утери оружия сотрудниками частных агентств. При этом, сотрудники милиции регулярно проводят рейды в ходе которых проверяют охранные агентства. И находят незарегистрированное оружие или выявляют нарушения по правилам их хранения.

Отметим, многие политики и высокопоставленные бывшие или настоящие чиновники являются владельцами охранных агентств. Среди них Аскар Салымбеков, депутат ЖК Абдимуктар Маматов, бывший глава Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов и другие. Еще одних охранным агентством владеет сестра мэра Бишкека Азиза Суракматова Гульбара Суракматова.