Казахстанцы в Бишкеке сделали фото с плакатом "Верните голову Кенесары"

В соцсетях распространяется фотография двух молодых парней с плакатом "Верните голову Кенесары", сделанная на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Как выяснилось, герои фото на днях приезжали в столицу Кыргызстана из Алматы (Казахстан) и сами выложили его на своих страницах в Twitter.

В твитах они шуточно пишут: "С политической миссией по возвращению принадлежащей казахскому народу реликвии в виде головы великого предводителя".

Фото прокомментировала и советница мэра Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова: "Берите, посоны".

От редакции напомним, Кенесары Касымов - последний хан всех трёх казахских жузов. В современном Казахстане почитается на государственном уровне как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи. В 1847 году был пленен, а позже казнен. Согласно поверью, его тело было захоронено на территории современного Кыргызстана, а голова подарена российским военнослужащим в качестве трофея. Среди казахстанцев бытовало мнение, будто голова Кенесары хранится и по сей день в Кунсткамере или Эрмитаже (РФ). Однако, эти предположения не были официально подтверждены.