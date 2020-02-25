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Эмилбек Кимсанов задержан в России? В пресс-службе МВД нет сведений

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- Екатерина Улитина
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Бывший сотрудник Ошской таможни Эмилбек Кимсанов задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство "Азаттык" со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, Кимсанова уже доставили в Кыргызстан.

В пресс-службе МВД VB.KG сообщили, что у них нет сведений по данному вопросу.

Напомним, Эмилбек Кимсанов и Тологон Рахманберди уулу объявлены в розыск по делу об избиении сотрудника Таможни Автандила Конгантиева, сына экс-министра МВД Молдомусы Конгантиева. Избиение произошло в сентябре 2018 года.

В феврале на своей странице в соцсетях Эмилбек Кимсанов разместил видеозапись. На которой Тологон Рахманберди уулу рассказал, что подвергается преследованиям со стороны людей экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он утверждал, что они дважды стреляли в него. Общественности известно об одной из этих перестрелок. Тогда Тологон Рахманберди уулу заявил, что случайно сам выстрелил себе в ногу.


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URL: https://www.vb.kg/385709
Теги:
МВД, ОПГ, Россия, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, уголовное дело
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