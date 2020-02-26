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Игры США или ложный страх перед Китаем?

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- Нина Ничипорова
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Как сообщает агентство "Синьхуа", в то время, как Китай всеми силами борется с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, ряд американских политиков разыгрывает бесчувственный фарс, ошеломляя весь мир.

На прошедшей в Германии Мюнхенской конференции по безопасности высокопоставленные должностные лица США, в том числе госсекретарь Майкл Помпео и спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, занимались распространением ложных опасений относительно Китая.

Они пытались заклеймить Пекин как идеологического антагониста Запада и истерически чернили китайскую высокотехнологичную компанию Huawei с целью препятствования ее сотрудничеству с европейскими союзниками США в области сетей связи 5G.

В недавно изданной книге под названием "Ложный страх: отношения между США и КНР" указывается, что Вашингтон в настоящее время "осажден" сторонниками "ястребиной" политики, в глазах которых Китай является поводом для страха.

Данная книга китайского исследователя Синь Цзияня с рациональной позиции освещает исторические, культурные и экономические аспекты китайско–американских связей и убедительно доказывает, что настало время, когда американские сторонники "ястребиной" политики в отношении Китая должны отказаться от мышления "игры с нулевой суммой".

В представлениях ряда американских политиков, которые рассматривают Китай в качестве стратегического соперника, Соединенные Штаты должны всегда главенствовать, а другие, включая европейских союзников Вашингтона, должны следовать за ними.

Стремясь сохранить американское лидерство, приверженцы "игры с нулевой суммой" развернули кампанию по увеличению торговых пошлин в отношении почти всех основных торговых партнеров США. Нападая на мультилатерализм и парализуя такие ключевые институты глобального управления, как Всемирная торговая организация, США также стремятся сдержать растущие возможности Китая в таких ключевых областях, как 5G, атакуя компанию Huawei.

Кажется, что эта группа американских политиков все еще живет в старом мире, где сила определяла победителя, а выгода являлась потерей проигравшего. Однако сейчас мы живет в другом мире, в котором ни одна нация не должна быть выше остальных, и все страны должны объединиться для создания лучшего общего будущего человечества.

В этом все более взаимосвязанном мире подъем Китая не обязательно влечет за собой упадок Соединенных Штатов или западного блока. Нынешняя борьба с коронавирусом нового типа является отрезвляющим напоминанием, что судьбы всех народов переплетены.

Вашингтон должен признать эту новую глобальную тенденцию, отказаться от мышления "игры с нулевой суммой" и сотрудничать с Китаем и другими странами, чтобы сделать этот мир лучше. Раздувание ложного страха в отношении Китая не служит ничьим интересам.

Перепалка в зале

В ответ на безосновательные обвинения заместитель председателя Комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Фу Ин, которая принимала участие в конференции, сразу же опровергла обвинения.

Фу Ин возразила Пелоси, выступив из зала на английском языке. "Как мне известно, мир функционирует таким образом, что технологии - это инструмент. За 40 лет с момента осуществления политики реформ и открытости Китай ввез разные западные технологии. Такие компании, как Microsoft, IBM и Amazon, ведут довольно активную деятельность в Китае. С тех пор, как мы начали развивать сети 1G, 2G, 3G и 4G, все технологии происходили из развитых западных стран, но Китай сохранил свою политическую систему. Политический режим под руководством КПК достиг успеха, не подвергся никакому технологическому риску", - заявила Фу Ин.

"Почему внедрение технологии 5G компании Huawei в западные страны непременно создаст угрозу политической системе этих государств? Неужели вы считаете, что демократия настолько хрупка, что такая технологическая компания, как Huawei, может угрожать этому режиму?" - сказала Фу Ин.

Немало зарубежных журналистов отметили, что Фу Ин "мягким образом продемонстрировала твердую позицию".

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"


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URL: https://www.vb.kg/385718
Теги:
Китай, США, эпидемия, политика
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