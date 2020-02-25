Стала известна дата первого матча сборной Кыргызстана в 2020 году

В Кыргызском футболе в феврале произошли очень важные события. В первую очередь национальная сборная страны сохранила 96 место в рейтинге ФИФА. Команда Александра Крестинина не проводила матчей за отчетный период, но сумела оставить за собой место в топ-100. В ее активе 1240 очков. Сборная Кипра (95-е место) опережает кыргызскую команду на одиннадцать очков, а Вьетнам , который расположился на девяносто четвертой позиции, – на 18 очков. Впрочем, ситуация может измениться в ближайшее время. Если посмотреть новости букмекеров, то можно увидеть, что в своем ближайшем матче Вьетнам не считается фаворитом. Парадоксально, но вьетнамская сборная будет играть как раз с нашей командой. Это будет первый матч для национальной сборной Кыргызстана в 2020 году. Игра состоится 26 марта и пройдет во Вьетнаме.

Эта встреча завершит подготовку к завершающему этапу отборочного раунда чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023 в группе F. Вьетнам выступает в группе G и идет на первом месте и имеет все шансы претендовать на путевки в следующий раунд. Кыргызстан, в своей группе занимает вторую строчку и отстает от японцев на три балла. Интересно, что в рейтинге азиатских сборных команда Крестинина расположилась на пятнадцатом месте.

Еще одной важной новостью для нашего футбола стал отказ Андрея Хрипкова выступать за сборную Кыргызстана. 29-летний защитник, который сейчас играет за казахстанский "Иртыш", родился во Фрунзе в 1990 году и выступал за юношескую и молодежную сборные Кыргызстана вместе с Мирланом Мурзаевым и Валерием Кичиным. Хрипков более десяти лет отыграл за российские команды в ФНЛ и получил российское гражданство, хотя все еще имел право играть за сборную Кыргызстана. Команде Крестинина очень бы пригодился опыт и мастерство такого игрока, как Хрипков, однако тренер пошел на уступки и не стал поднимать конфликт в связи с отказом Андрея играть за сборную. В соцсетях Хрипков обратился к болельщикам и рассказал, что ввиду семейных обстоятельств вынужден был отказаться от выступлений за сборную своей родины.

Усиление в лице Хрипкова помогло бы Кыргызстану в отборочной кампании, ведь пока букмекеры не записывают эту сборную в число фаворитов на путевку в финальные турниры чемпионата мира и Кубка Азии.

Еще одна новость для болельщиков – переход Федерации футбола Кыргызской Республики на новое юридическое лицо. Теперь главный футбольный орган в стране именуется как объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз". Впрочем, журналисты уверены, что такая мера была принята вынужденно, чтобы показать, ФИФА, что в Киргизии следуют всем изменениям в уставе организации. К тому же изменения будут носить лишь формальный характер – выбор нового юридического адреса внешне никак не повлияет на работу футбольных чиновников.