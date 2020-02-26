Финпол выявил финансовую пирамиду. От ее деятельности пострадали 30 человек

В УГСБЭП по городу Бишкек поступило заявление о принятии мер в отношении компании "Айымдар ордосу" от которой посредством смс-рассылки по коммуникационной интернет сети "Whats App" осуществлялась рассылка рекламы, с предложением легкой и высокооплачиваемой работы, с обязательным выполнением условий, а именно необходимостью внесения денежных средств (более 3 тысяч сомов) и привлечением других людей, которыми также должны были вноситься денежные средства за различные подарки. Для участия в указанной авантюре были открыты специальные расчетные счета для перечисления денежных средств в нескольких банках республики. Кроме того, учредители "Айымдар ордосу" вводили потребителей своей акции в заблуждение гарантируя им возврат денежных средств в случае проигрыша.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей ст.214 ч.2 п.2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

На сегодняшний день в ГСБЭП обратилось около 30 обманутых граждан.

В настоящее время ведется досудебное производство, устанавливается круг причастных лиц и причиненный злостными действиями указанный компанией ущерб.

Уважаемые граждане, если вы пострадали от незаконных действий указанной компании "Айымдар ордосу" просим вас незамедлительно обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.