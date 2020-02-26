Коронавирус охватил все страны. ЖК заслушает правительство о мерах защиты

Сегодня, 26 февраля, депутаты на заседании Жогорку Кенеша озаботились распространением COVID-19. Сразу несколько парламентариев предложили включить в повестку дня этот вопрос и заслушать правительство по факту принимаемых мер.

"Коронавирус охватил все страны. Россия уже приняла решение не впускать временно на свою территорию граждан Китая. У нас же на Новый год выехали порядка 5 тысяч китайцев, работающих здесь. Потом они вернулись. Мы должны знать, сможем ли противостоять вирусу, есть ли медикаменты? - выступил один из депутатов.

Коллегу поддержали другие парламентарии, отметив, что кабмин должен рассказать и об экономической ситуации в связи с закрытием границ с Китаем.

За внесение вопроса в повестку дня проголосовали 87 парламентариев.