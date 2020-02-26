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Чемпионат мира по хоккею. В Бишкеке усилены меры безопасности

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- Екатерина Улитина
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В связи с подготовкой и проведением Чемпионата мира по хоккею 2020 года на территории города Бишкек будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

МВД Кыргызской Республики напоминает гражданам, что с 26 февраля 2020 года на территории Кыргызской республики сотрудниками органов внутренних дел будут проведены оперативно-профилактические мероприятия направленные на профилактику совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими на профилактических учетах в ОВД, а также преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и правонарушений в общественных местах.

Соответствующим службам дано указание обследовать и взять под охрану места проведения спортивных мероприятий и усилить контроль за поведением лиц, состоящих на профилактических учетах в ОВД.

Дополнительно предпринимаются меры по обеспечению общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий, также под особую охрану будут взяты важные объекты.

МВД просит проявлять бдительность (в случае обнаружения подозрительных предметов, своевременно информировать об этом ближайшие наряды), а также с пониманием отнестись к мерам безопасности и проводимым профилактическим мероприятиям. Будут выставлены фильтрационные посты из числа наиболее подготовленных сотрудников милиции.

Отметим, Чемпионат мира по хоккею среди команд IV дивизиона проводится впервые. Его решено провести в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/385724
Теги:
МВД, спорт, хоккей, безопасность, Бишкек
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