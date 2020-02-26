Мэрия Бишкека обновляет пешеходную зону у магазина "Океан"

Скамейки, урны и новая брусчатка появятся на пешеходной зоне на пересечении проспекта Манаса и улицы Рыскулова. О начале работ по благоустройству участка сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Прямо сейчас идут строительные работы на пересечении проспекта Манаса и улицы Рыскулова, напротив магазина "Океан". Порядка 40 сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" прокладывают брусчатку площадью 4 тысячи квадратных метров, устанавливают бордюры. Совсем скоро здесь появятся 30 скамеек и 9 урн.

После завершения укладки брусчатки к работе приступят команды Бишкекзеленхоза и Бишкексвета", - сообщает мэрия столицы.

Тазалык планирует завершить работу до конца марта.