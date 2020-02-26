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Мэрия Бишкека обновляет пешеходную зону у магазина "Океан"

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- Екатерина Улитина
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Скамейки, урны и новая брусчатка появятся на пешеходной зоне на пересечении проспекта Манаса и улицы Рыскулова. О начале работ по благоустройству участка сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Прямо сейчас идут строительные работы на пересечении проспекта Манаса и улицы Рыскулова, напротив магазина "Океан". Порядка 40 сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" прокладывают брусчатку площадью 4 тысячи квадратных метров, устанавливают бордюры. Совсем скоро здесь появятся 30 скамеек и 9 урн.

После завершения укладки брусчатки к работе приступят команды Бишкекзеленхоза и Бишкексвета", - сообщает мэрия столицы.

Тазалык планирует завершить работу до конца марта.


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URL: https://www.vb.kg/385727
Теги:
мэрия, Тазалык, ремонт, Бишкек
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