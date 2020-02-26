Многие страны принимают жесткие и адекватные меры по предотвращению и контролю над эпидемией. Почему критика МИД Китая направлена только на действия Соединенных Штатов?

Эпидемия пневмонии в Ухане все еще не побеждена. 6 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила, что по состоянию на 5 февраля 21 правительство и руководство ЮНИСЕФ передали в Китай материалы по профилактике и борьбе с различными эпидемиями со словами взаимной признательности за участие и проделанную работу.

В адрес же Соединенных Штатов от МИД Китая в последнее время звучит достаточно критики: "чрезмерная реакция", "недостаточно доброжелательно" и тому подобные резкие оценки. Китай явно недоволен подходом США к проблеме, связанной с эпидемией.

Противостояние очевидно. Соединенные Штаты предупреждение о поездках в Китай зарядили тревогой до самого высокого - "красного" - уровня, то есть "не ходи!", так же, как и предупреждения о поездках в Афганистан и Ирак. Госдепартамент США также уведомил общественность, что "коммерческие рейсы в/из Китая или сокращены, или временно приостановлены". Китай считает, что это - неоправданно чрезмерная реакция, к тому же недостаточно доброжелательная.

Министр иностранных дел Китая Ван Йи недавно вел переговоры с министрами иностранных дел более чем десяти стран и уверял, что реакция на ситуацию не должна быть чрезмерно острой. Представители МИД Китая неоднократно заявляли, что в настоящее время зарегистрировано менее 1% случаев заражения за пределами Китая. А грипп H1N1 из США распространился в 214 странах и регионах. В настоящее время уровень смертности в Китае ниже 2,1%. Показатель летальности намного ниже, чем при других вспышках гриппа. Он также ниже 17,4% смертности от гриппа H1N1 в США, зарегистрированной в 2009 г. Эти сравнения призваны проиллюстрировать противодействие Китая чрезмерной тревожной реакции и панике, особенно в Соединенных Штатах.

Но следует сказать, не только Соединенные Штаты приняли чрезмерно строгие меры против эпидемии.

3 февраля Бразилия заявила, что отправит специальный самолет для эвакуации китайцев со своей территории. В этот же день Мальдивские острова приостановили въезд пассажирам из Китая или транзитным, перемещающимся через Китай, прямые рейсы с Мальдивских островов в Китай тоже временно приостановлены. Новая Зеландия 2 февраля инициировала запрет на въезд всем иностранцам, посетившим Китай. Филиппины последовали примеру и объявили 31 января, что всем лицам из провинции Хубэй (Китай) временно запрещен въезд в страну, а 2 февраля запрет был распространен на материковый Китай, Гонконг и Макао. Гражданам Филиппин также было запрещено посещать эти места. Однако подобные меры уступают чрезмерным мерам Соединенных Штатов.

Почему политика Соединенных Штатов является объектом публичной критики в Китае? Почему Китай открыто выразил свое недовольство Соединенными Штатами?

Прошлый опыт показывает, когда что–то случается в Китае, Соединенные Штаты непременно используют это в своей политической игре. На этот раз Китай взял на себя инициативу дискредитировать неуместные комментарии некоторых американских политиков в отношении Китая и поставил Соединенные Штаты в невыгодное положение.

Китай считает, что некоторые страны могли бы предпринять шаги или даже сделать свои голоса громче в своем несогласии с политикой США, а не поддерживать нейтралитет.

Китай надеется минимизировать потери, работая одновременно над предотвращением и контролем эпидемии. Конечно, Китай понимает неизбежные меры, принимаемые различными странами, как их внутренние дела. Хотя эти меры и слишком жесткие, Китай не может согласиться только с самой могущественной страной, которая имеет влияние на решения других государств.

Соединенные Штаты враждебны по отношению к Китаю, и это очевидно. Американские политики в своих речах отмечают превосходство Соединенных Штатов над Китаем. Это дает право Китаю жестко возражать. Другими словами, большие нации конкурируют. Китай и Соединенные Штаты в полной мере понимают сложность проблемы, и каждый нацелен взять инициативу на себя в любом вопросе.

Китай имеет четкое представление о профилактике эпидемий и борьбе с ними. И вынужден противостоять враждебности США в решении этих вопросов. Точнее говоря, эпидемия не может быть поводом для США критиковать Китай за непрозрачность своей политики в этом вопросе и подрывать международный имидж Китая.

Китай твердо удерживает свои позиции, когда Соединенные Штаты совершают ошибку. Поэтому оставляет за собой право критиковать США. Это неизбежно. Структурные противоречия в подходе к решению различных задач определили, что Соединенные Штаты будут критиковать Китай, но Китай вынужденно будет делать то же самое в отношении Соединенных Штатов.