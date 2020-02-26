Российские летчики в КР встретились со школьниками и ветеранами

В гостях у военнослужащих российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане побывали ученики и преподаватели средней школы при Кыргызско-Российском Славянском университете (Бишкек). Для них были организованы экскурсии по аэродрому и военному городку части, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в который структурно входит эта авиабаза.

Представители инженерно-авиационной службы и подразделения охраны показали гостям имеющуюся на вооружении авиационную технику и рассказали о её возможностях. Каждый школьник смог сесть за штурвал самолета Су-25 и вертолета Ми-8 и сфотографироваться в нем. Ребята вместе с педагогами также посетили войсковой храм святого благоверного князя Александра Невского, Аллею славы и памятник "Павшим в боях за Родину" на территории авиабазы.

А сами российские летчики посетили ветеранов военно-воздушных сил, проживающих в пригороде Бишкека. И передали им продуктовые наборы и поздравительные адреса от командования части. Среди этих людей - пятеро ветеранов ВВС, ранее проходивших службу в качестве преподавателей 5-х центральных курсов подготовки и усовершенствования авиационных кадров (действовали в советское время на территории Киргизской ССР).

Также в связи с очередным Днем защитника Отечества состоялся телемост между городами Кант и Екатеринбург, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны из обеих стран. Среди них – россиянин Василий Щебеленков и кыргызстанец Павел Нестеров. Участниками видеоконференции стали юнармейцы, отряд которых действует и при авиабазе "Кант".

Российская авиационная база "Кант" является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-членов этой организации. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.