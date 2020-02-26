Кыргызстан вновь станет участником российских "Больших гастролей"

Программа "Большие гастроли-2020" объявила участников межрегионального и детско-юношеского направлений. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ обработал заявки и утвердил участников "Межрегиональной программы" и "Программы для детей и молодежи" на 2020 год.

В нынешнем году российская программа "Большие гастроли" продолжат масштабное развитие единого театрального пространства России, путем взаимодействия с театрами, регионами и странами ближнего зарубежья. И, как сообщили в Министерстве культуры РФ, расширяется география зарубежного направления. В программе заявлены 13 государств-участников - Узбекистан, Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Эстония, Таджикистан, Туркменистан. На гастроли в них отправятся 12 российских театров.

По информации Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, проект "Большие гастроли", уже седьмой год реализуемый Федеральным агентством поддержки гастрольной деятельности во взаимодействии с Министерством культуры РФ, направлен на формирование общего культурного пространства. И позволяет осуществлять взаимообмен театральными коллективами как внутри страны, так и с зарубежными государствами. В минувшем году в программу были включены русские театры из Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках "Больших гастролей" в Кыргызстане побывала труппа знаменитого и старейшего в РФ Ярославского Академического театра имени Федора Волкова. В программу, подготовленную ярославцами для кыргызстанцев, вошли спектакли как для взрослой, так и для детской аудитории. В свою очередь, артисты Национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова из Бишкека побывали со своими постановками на Южном Урале.

"В седьмой сезон ожидается рост количественных и качественных показателей. Так, на 2020 год запланировано участие не менее 265 театров. И это значит, что в нынешнем году лучшие репертуарные спектакли и премьеры смогут увидеть вновь сотни тысяч россиян по всей стране и десятки тысяч зрителей в странах ближнего зарубежья", – сказала директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.