Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минздрав КР: На 26 февраля подтвержденных случаев коронавируса нет

407  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения КР сообщает, что на 26 февраля 2020 года в стране подтвержденных случаев коронавируса нет.

- Эпидемиологическая ситуация на территории Кыргызской Республики стабильная, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы. Под медицинским наблюдением в условиях стационара находятся – 158 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства находятся – 408 человек, - сообщает пресс-служба ведомства.

Национальная вирусологическая лаборатория Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводит диагностику с использованием тест-системы на выявление нового коронавируса всем наблюдаемым лицам, на сегодня у всех результаты отрицательные.

Министерство здравоохранения учитывая ситуацию в других странах по коронавирусу, 24 февраля приняло решение внести изменения в алгоритм действий разработанный согласно клиническому руководству ВОЗ.

Так, учитывая неблагополучную эпидситуацию в некоторых странах, вместе с гражданами КНР, а также приезжающими непосредственно из г. Ухань, на 14-дневный карантин будут взяты все приезжающие из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии (список будет дополнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире).

Согласно алгоритма действий:

проводится термометрия, заполняются опросники, проводится сортировка прибывающих лиц, собирается эпид.анамнез, проводится забор образцов из верхних дыхательных путей, затем в зависимости от наличия клинических проявлений устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней в организованных обсерваторах, при наличии клинических проявлений, размещаются в изоляторах организаций здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385736
Теги:
грипп, Китай, Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  