Минздрав КР: На 26 февраля подтвержденных случаев коронавируса нет

Министерство здравоохранения КР сообщает, что на 26 февраля 2020 года в стране подтвержденных случаев коронавируса нет.

- Эпидемиологическая ситуация на территории Кыргызской Республики стабильная, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы. Под медицинским наблюдением в условиях стационара находятся – 158 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства находятся – 408 человек, - сообщает пресс-служба ведомства.

Национальная вирусологическая лаборатория Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводит диагностику с использованием тест-системы на выявление нового коронавируса всем наблюдаемым лицам, на сегодня у всех результаты отрицательные.

Министерство здравоохранения учитывая ситуацию в других странах по коронавирусу, 24 февраля приняло решение внести изменения в алгоритм действий разработанный согласно клиническому руководству ВОЗ.

Так, учитывая неблагополучную эпидситуацию в некоторых странах, вместе с гражданами КНР, а также приезжающими непосредственно из г. Ухань, на 14-дневный карантин будут взяты все приезжающие из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии (список будет дополнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире).

Согласно алгоритма действий:

проводится термометрия, заполняются опросники, проводится сортировка прибывающих лиц, собирается эпид.анамнез, проводится забор образцов из верхних дыхательных путей, затем в зависимости от наличия клинических проявлений устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней в организованных обсерваторах, при наличии клинических проявлений, размещаются в изоляторах организаций здравоохранения.