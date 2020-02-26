Мэрия Бишкека объявила тендер на покупку ста автобусов

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие при мэрии Бишкека объявило тендер на покупку 100 автобусов. Объявление размещено на сайте Государственных закупок.

Сумма тендера составляет 650 млн сомов.

В техническом задании сказано, что автобусы должны быть 2020 года выпуска, оборудованные газовым оборудованием. Вместимость автобусов - 70 человек, количество сидячих мест - не менее 26.

В тендере участвует два лота:

Лот I - 54 автобуса за 351 млн сомов

Лот II - 46 автобусов за 299 млн сомов

Предложения от поставщиков будут приниматься до 18 марта.