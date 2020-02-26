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Мэрия Бишкека объявила тендер на покупку ста автобусов

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- Екатерина Улитина
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Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие при мэрии Бишкека объявило тендер на покупку 100 автобусов. Объявление размещено на сайте Государственных закупок.

Сумма тендера составляет 650 млн сомов.

В техническом задании сказано, что автобусы должны быть 2020 года выпуска, оборудованные газовым оборудованием. Вместимость автобусов - 70 человек, количество сидячих мест - не менее 26.

В тендере участвует два лота:

Лот I - 54 автобуса за 351 млн сомов

Лот II - 46 автобусов за 299 млн сомов

Предложения от поставщиков будут приниматься до 18 марта.


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URL: https://www.vb.kg/385739
Теги:
мэрия, тендер, Бишкек, автобусы
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Комментарии
Дума
26.02.2020, 14:40

Только китайские не берите. Японские российские белррусия венгрия. Они проверены временем. Посмоирите на новыекитайские автобусы ужас уже гремят и сыпяться

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