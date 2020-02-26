Мэрия Бишкека объявила тендер на покупку ста автобусов

Только китайские не берите. Японские российские белррусия венгрия. Они проверены временем. Посмоирите на новыекитайские автобусы ужас уже гремят и сыпяться
Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие при мэрии Бишкека объявило тендер на покупку 100 автобусов. Объявление размещено на сайте Государственных закупок.
Сумма тендера составляет 650 млн сомов.
В техническом задании сказано, что автобусы должны быть 2020 года выпуска, оборудованные газовым оборудованием. Вместимость автобусов - 70 человек, количество сидячих мест - не менее 26.
В тендере участвует два лота:
Лот I - 54 автобуса за 351 млн сомов
Лот II - 46 автобусов за 299 млн сомов
Предложения от поставщиков будут приниматься до 18 марта.