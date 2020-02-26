В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. 27-28 февраля дождь, снег

27-28 февраля в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщили в МЧС.

27 февраля на большей части территории Кыргызстана временами дождь, переходящий в снег, в горных районах – снег. В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областей ожидаются сильные осадки.

В Бишкеке временами дождь, снег. Минимальная температура воздуха ночью +3°…+5°, максимальная температура воздуха днем +6°…+8°.

Ожидаемая температура воздуха 27 февраля по регионам:

- Чуйская долина: ночью до 0°…+5°, днем до +3°…+8°;

- Таласская долина: ночью до -1°…+4°, днем до +2°…+7°;

- зона земледелия Баткенской области: ночью до +2°…+7°, днем до +4°…+9°;

- долинная зона Ошской, Джалал-Абадской областей: : ночью до +1°…+6°, днем до +4°…+9°;

- зона земледелия Иссык-Кульской области: ночью до -1°…-6°, днем до +5°…+10°;

- зона земледелия Нарынской области: ночью до -4°…-9°, днем до 0°…+5°.