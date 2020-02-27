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Выздоровевшие от коронавируса помогают больным

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- Нина Ничипорова
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Двадцать выздоровевших от коронавируса нового типа пациентов стали донорами плазмы крови для больных, находящихся в тяжелом состоянии в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), ставшем эпицентром вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом COVID–19.

Донорами, как сообщает агентство "Синьхуа", стали врачи и медсестры, выздоровевшие от болезни 10 дней назад в Первой народной больнице района Цзянся и районной больнице традиционной китайской медицины.

12 пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, было проведено лечение в виде переливания плазмы. Эксперт Первой народной больницы района Цзянся заявил, что у данных пациентов улучшились клинические симптомы примерно через 12–24 часов после терапии.

"Мы наблюдаем терапевтический результат и улучшаем наши планы по оказанию медицинской помощи", - заявил эксперт, добавив, что донорство плазмы крови не навредит донору, если уже прошло 10 дней после выздоровления.

Главный врач уханьской больницы "Цзиньиньтань", ставшей основным специализированным медучреждением для приема пациентов с подтвержденным случаем коронавируса нового типа в городе Ухань, призвал излечившихся от COVID–19 пациентов поддержать больных. Предварительные результаты показали эффективность терапевтических продуктов, полученных из плазмы крови идущих на поправку пациентов, в лечении инфицированных лиц, находящихся в тяжелом и критическом состоянии.

Некоторые выздоровевшие пациенты рассматривают донорство как благодарность обществу за получение своевременной и эффективной медицинской помощи.

"До того, как я был выписан из больницы, узнал от медсестер, что могу стать донором плазмы крови. Считаю это очень полезным делом, - заявил выздоровевший пациент по фамилии Лю. - Нам помогли другие люди, и мы также хотим помочь остальным пациентам".

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа


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URL: https://www.vb.kg/385745
Теги:
Китай, эпидемия, Помощь
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