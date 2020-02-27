В РФ обнаружили останки и медальон Касимбека Асманалиева из Кыргызстана

В 2007 году поисковики Брянской области во время Вахты Памяти обнаружили останки и медальон нашего земляка Касимбека Асманалиева и объявили розыск его родных. Не дождавшись никаких вестей из Кыргызстана, воина похоронили с почестями вместе с другими бойцами. Но брянские поисковики не верят, что на родине погибшего его судьба всем безразлична.

Мы связались с руководителем поисковиков из Брянска Максимом Волковым, и он рассказал, что тогда, с 24 апреля по 4 мая, в Комаричском районе состоялась акция "Вахта Памяти Брянской области", во время которой были проведены мероприятия по поиску и перезахоронению останков воинов, погибших в этих местах.

Местный житель, Иван Заморкин рассказал, что, когда фашисты прорвали оборону Брянского фронта и окружили несколько армий (3–ю, 13–ю и 50–ю), в село Пречиж пришли несколько десятков советских солдат. В это время в населенный пункт ворвались немцы на мотоциклах и бронетранспортерах. Обыскав хаты и собрав красноармейцев, они вывели их к расположенному вблизи МТС оврагу и расстреляли из пулеметов и автоматов.

Жители Пречижа засыпали эту братскую могилу и посадили там деревца.

Чтобы проверить эту информацию, поисковики выехали на место. В тянущемся на десятки метров рву росло несколько груш и две огромные ракиты. Поисковики начали копать шурфы и обнаружили захоронение.

Сразу же пошли и находки. Части ремней, форменные пуговицы, ботинки и сапоги - все говорило о том, что это наши, советские, солдаты и офицеры. А вот личных вещей у них почти не было. По–видимому, солдат тщательно обыскали перед расстрелом.

И вот первая находка - Герман Изотов из отряда "Русич" поднял из земли то, ради чего и ведется вся эта работа, - небольшую черную эбонитовую капсулу - "смертный медальон", в котором на свернутой бумажке были данные о солдате Максиме Коваленко 1905 года рождения.

Нашли еще одну идентификационную вещь - простую ложку, на черенке которой было выцарапано - Беглых К.П.

Изо дня в день поисковики проверяли логи и ямы у поселков Водопойного, Калиновского и Соколовского: удача улыбнулась 3 мая пограничникам Виктору Демешко и Николаю Дорохову, а также ребятам из отрядов "Русич" и "50 Армия", работающим у поселка Почин–Алешок. В сотне метров от двух последних жилых домов было найдено еще одно захоронение.

Останки сильно посеченного осколками старшего лейтенанта, у которого даже не истлел один погон, лежали в самодельном гробу. Рядом находились двое рядовых. Дедушка, показавший это место, сказал, что убитых похоронили жители в 1943 году.

У обоих рядовых оказались медальоны, один, к сожалению, был пустым, а вот второй полным. В нем находилась иголка, вокруг которой был обернут незаполненный "смертный листок" и справка: "143 армейский минометный полк РГК. 21 апреля 1943 Временная справка. Удостоверяю, что красноармеец Асмомал(иев) Касим(бек) действительно находится в 143 минометном полку РГК". Комполка АЛЕЙНИК".

Перезахоронение проводили у села Литиж. Собралось много людей. Траурная колонна медленно выехала к поселку Соколовскому. Впереди колонны двигался бронетранспортер, на котором была установлена точная копия Знамени Победы. Следом шли машины с гробами, в которых находился прах 46 советских воинов, павших при освобождении Комаричского района.

Поисковики по–прежнему просят откликнуться родных рядового 143–го Гвардейского минометного полка РГК 65–й Армии Центрального фронта Касимбека Асманалиева.

По документам значится, что он проживал: Киргизская ССР, Фрунзенская область, село Ивановка Кировского сельского совета, колхоз имени Кирова. Погиб 5 августа 1943 года.

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