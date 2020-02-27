"Мы привыкли покупать импортное". Абылгазиев посетил супермаркет в Бишкеке

Для того, чтобы местная продукция была конкурентоспособной на прилавках наших же магазинов, необходимо усилить поддержку отечественных производителей. Об этом на выездном совещании сказал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства посетил один из ведущих супермаркетов розничной торговли города Бишкек, где ознакомился с номенклатурой выставленной продукции и работой контрольно-кассовых-машин, наличием акцизных марок на реализуемой ликероводочной продукции.

"Я специально решил посетить один из многих супермаркетов столицы, что бы лично ознакомиться с тем, какую нишу на полках магазинов занимает отечественная продукция. Мы убедились в том, что половина представленной алкогольной продукции – импортная. По кондитерским товарам мы сильно уступаем нашим соседям. Практически весь такой товар привозной. Наши товары практически ничем не уступает импортным аналогам. Они экологически чистые, не содержат генетически модифицированных организмов, а самое главное - это наш, местный товар. Местных производителей надо поддержать, для этого будут разработаны эффективные механизмы их поддержки. Здесь мы рассчитываем и на поддержку рядовых покупателей, от которых зависит многое", - передает слова Абылгазиев пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что необходимо усиление политики импортозамещения.

"Надо создать условия для заполнения прилавков магазинов продукцией, которую выращивают местные фермеры. Если в магазинах города Бишкек ситуация с этим более или менее приемлемая, то в регионах картина иная. Жители покупают продукцию, выпускаемую в соседних странах. Она не всегда дешевле. Мы привыкли покупать импортное вместо того, чтобы поддержать нашего производителя. Почти 50% сельскохозяйственной продукции импортная. Это удручающие цифры, учитывая, что мы являемся аграрной страной. Проблемы есть, и их надо решать", - подчеркнул премьер-министр.

Среди проблем глава правительства отметил и рост теневой экономики, которая стала главной причиной слабого развития национальной экономики.

"Интересный факт. Если пару лет назад объем привозной водочной продукции составлял 1 млн 400 тыс дал, то сегодня на 500 тыс дал меньше. Это говорит о том, что сократилось количество ввозимой продукции, либо часть товара завозится по "серым" схемам. И это всего один пример. Чтобы вывести бизнес из тени и прийти к тому, чтобы он работал прозрачно, вводится система фискализации. Государственная политика наша такова, что каждый товар и услуга должны быть учтены. Мы должны знать, когда, в каком объеме и по какой цене был завезен и реализован товар. Только добившись полного внедрения системы фискализации мы можем говорить об открытой экономике и честном бизнесе", - заявил глава правительства.

Для примера премьер-министру продемонстрировали механизм проверки подлинности акцизной марки на ликероводочной продукции. Проверить подлинность марки может любой потребитель на сайте налоговой службы.

Глава правительства лично проконтролировал работу систему ККМ-онлайн, произведя наличный и безналичный платежи, после чего обсуждение вопросов продвижения отечественной продукции и импортозамещения продолжилось на совещании, в котором приняли участие руководители крупнейших сетевых магазинов розничной торговли города Бишкек.

"Одной из проблем отечественных производителей является нехватка оборотных средств. Отправляя на экспорт или же сдавая на реализацию свою продукцию местным гипермаркетам, наши производители вынуждены ждать определённое время, чтобы получить за свой товар деньги. Чтобы не было задержек в производстве мы предлагаем использовать систему факторинга. Банки, при наличии договора продавца и покупателя о купле-продаже, выдают сумму товара. Деньги при этом потом возвращает покупатель. Эта система используется нашими некоторыми экспортерами в Россию через Российско-Кыргызский фонд развития. Думаю, наши гипермаркеты могут работать по данной схеме расчетов с производителями", - предложил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил необходимость перехода к организованной форме торговли.

"В 2010 году объем розничной торговли составлял 136 млрд сомов, в 2019 году – 405 млрд сомов. Доля организованной торговли составила более 60%. Это говорит о том, что уличная торговля постепенно становится более цивилизованной. Эту цифру мы должны увеличить. 400 млрд сомов для нашей экономики - это огромная сумма. Бизнес получал бы больше прибыли, если бы весь этот товарооборот осуществлялся внутри страны. Нам необходимо прийти к тому, чтобы товары под брендом "Made in KG" занимали большую часть прилавков наших магазинов", - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам совещания глава правительства поручил выработать механизмы по каждому поднятому сегодня вопросу.