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Карамушкина заявила о готовности "сесть" вместо Атамбаева

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- Оксана Гут
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Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила о готовности "сесть" вместо Алмазбека Атамбаева. Очередной эмоциональный пост появился на ее странице в Facebook сегодня.

"Теперь мой личный вызов бывшему однопартийцу, ставшему благодаря (в первую очередь) доверию и поддержки Алмаза Атамбаева и всей партии-Президенту КР Сооронбаю Жээнбекову! В любом правиле бывают отступления, так вот есть такое действие как обмен. Вы всё равно "навесили" уже особо тяжкие статьи всем, кто остался с Атамбаевым и противостоял беззаконию, сделали из нормальных, честных граждан преступников, затянули в суды! Так вот, я вношу предложение: отпустить Атамбаева под залог - я предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения! Это не геройство и бравада, это- "сам погибай ,а товарища выручай!" Вам это, к сожалению, никогда не понять. Не берите очередной грех на душу, отпускайте вожжи! - написала парламентарий (пунктуация и орфография автора сохранены).

От редакции отметим, на прошлой недели сыновья бывшего президента сообщили об ухудшение его состояния здоровья. Сам Алмазбек Атамбаев пожаловался на низкое давление, отметив, что "вынужден обращаться к медикам". В ГКНБ в свою очередь заверили, что состояние арестованного стабильное.


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URL: https://www.vb.kg/385754
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, СДПК, СИЗО, президент, Кыргызстан, здоровье
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Комментарии
Мирлан
27.02.2020, 11:12

отправьте ее в психолечебницу

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Дамир
27.02.2020, 11:20

Очередная показуха со стороны Карамушкиной. Ведь она знает, что такое не практикуется в законе и в очередной раз мутит воду. А может у нее совесть проснулась? Типа мы вместе с Атамбаевым воровали и должны по очереди отсидеть... В полне возможно и такое

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