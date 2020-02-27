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На сына Арстана Алая в Бишкеке напали с пистолетом?

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- Оксана Гут
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На сына самопровозглашенного "нового Бога" Арстана Алая в Бишкеке напали с пистолетом. Об этом пишет информационный портал Abal.kg.

Редакция VB.KG писала о том, что 18 февраля на пересечение улиц Калинина и Кольбаева камеры видеонаблюдения засняли инцидент, на котором один мужчину угрожал другому пистолетом. Последнему удалось бежать.

По данным УПСМ, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 266 "Хулиганство" Кодекса о проступках. Были задержаны двое подозреваемых, у них изъяли пневматический пистолет.

Abal.kg отмечает, что потерпевший - младший сын кыргызского "предсказателя" - Торобай Арстанбеков. Один из его обидчиков отпущен под домашний арест.

Напомним, экс-кандидат в депутаты Арстан Алай стал известен после своего выражения: "Зима не будет". Его настоящее имя Арстан Абдылдаев. За его высказывания о том, что президент Сооронбай Жээнбеков не справляется со своими функциями и в 2020 он назначен вселенной президентом, ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР. Позже досудебное производство в отношении Арстана Абдылдаева прекращено из-за отсутствия состава преступления. Арстан Алай также заявлял, что это он наслал на Китай коронавирус.


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URL: https://www.vb.kg/385755
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, нападение, Кыргызстан, пистолет
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