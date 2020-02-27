В музее ИЗО открывается выставка международной творческой группы "ALMALINE"

С 27 февраля по 14 марта 2020 года в Музее имени Гапара Айтиева будет проходить выставка живописи группы ALMALINE. Открытие 27 февраля в 15:00.

Зимой 2020 года с 3 по 12 января в поселке Шабдан горной долины Чон Кемин была проведена 8-ая зимняя сессия пленэрной живописи АРТКАНА! Участниками сессии были члены международной творческой группы "ALMALINE": Айып Алакунов, Геймран Баймуханов, Нуршидин Баратов, Серик Есентаев, Жакшыбек Жунушев, Досбол Касымов, Жансая Киiикбай Кызы, Чолпон Мамазакирова, Таалай Мусурманкулов, Эрбол Хамиров, Нуржан Саутбеков, Бахрам Темиров.

Международная творческая группа "ALMALINE" – неформальное объединение профессиональных живописцев, графиков и скульпторов. Члены "ALMALINE" – состоявшиеся художники, активно участвующие в отечественных и международных выставках, имеющие различные награды; победители и лауреаты международных творческих конкурсов.

Работы группы "ALMALINE" можно оценить по четким и ясным для любого зрителя критериям – это традиции, реализм, мастерство. Это продолжение и развитие Школы реалистического изобразительного искусства в странах постсоветского культурного пространства, Казахстана, Кыргызстана, России….

Логика сессий пленэрной живописи АРТКАНА проста и эффективна. Пустующие во время каникул, помещения школы фонда "БИЛИМКАНА" предоставляются художникам для проведения пленэрной практики, а художники своими работами создают в школе творческую, эстетически насыщенную, атмосферу. Это устойчивое жизненное взаимодействие искусства и образования! В рамках проекта АРТКАНА школы сети БИЛИМКАНА становятся центрами культуры в регионах, селах и малых городах, Кыргызстана!

Проект АРТКАНА уже имеет свою историю. Пленэрные сессии работают с 2013 года. Но сейчас эта инициатива переживает стадию роста. Существующая схема проведения сессий (скоротечность и пленэрный уровень постановки задач) уже не удовлетворяют, ни самих участников, ни организаторов проекта. Сейчас мы все больше будем ориентироваться на крупные, развивающие, долгосрочные проекты станковой живописи, которые потенциально смогут формировать новые уникальные явления в изобразительном искусстве Кыргызстана!

Проект ОФ "TOLON MUSEUM"

www.tolonmuseum.org

Партнер проекта: Союз Художников Кыргызской Республики

Особая благодарность всем работникам школы ШАБДАН! Директору школы –

БАКТЫГУЛЬ КАЛМАМБЕТОВОЙ!