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БХУ объявляет премьеру балета "Ночь перед Рождеством"

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- Оксана Гут
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Бишкекское хореографическое училище объявляет премьеру балета в двух актах по одноименному произведению Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". Премьера состоится 20 марта в 19:00 на сцене Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева. Все партии в спектакле исполняют учащиеся БХУ.

Хореография спектакля является дипломной работой Алии Аджибаевой - студентки Академии русского балета им.А.Я. Вагановой.

Либретто:

1 акт: Действие происходит в XVIII веке, с. Диканька и в Петербургском дворце Императрицы.

Поздний морозный вечер накануне Рождества. Ярко сияют месяц и звезды. Появляется черт, он очень зол на Вакулу, сына Солохи, который над ним надсмехался. И он решает украсть месяц, чтобы спутать планы людей темнотой.

Немного погодя люди на хуторе начинают выходить из своих изб на улицу, чтобы колядовать, в том числе и Оксана с подругами. Вакула уже давно влюблен в прекрасную Оксану и делает ей предложение. Оксана решает проверить на сколько сильна его любовь и ставит свое условие: "Если ты достанешь мне черевички как у Императрицы, то буду твоей женой".

Мать Вакулы - Солоха, очень колоритная женщина. В число ее поклонников входит сам Черт, который забежал к ней погреться у печки. В это время начинают приходить по очереди другие поклонники Солохи. Она прячет Черта и всех последующих кавалеров в мешки из-под угля. Последним приходит сын Вакула и выносит все мешки на улицу, удивляясь их тяжести.

Обнаруживая в одном из мешков Черта, Вакула заставляет помочь ему достать черевички Императрицы. И летит на нем в Петербург.

2 акт:

Императорский дворец. Начинается бал, на котором Вакула смог поговорить с Императрицей. Сначала Императрица была возмущена вторжением, но почувствовав искренность слов Вакулы, дарит ему свои черевички. Вакула верхом на Черте спешит в обратный путь к любимой.

Оксана начала тревожиться за Вакулу и ругала себя за капризное условие, но тут перед ней предстал любимый и в руках его были прекрасные черевички! Оксана выполнила свое обещание и согласилась выйти замуж за Вакулу. Черт попытался испортить свадьбу Вакулы и Оксаны, но у него ничего не вышло. Все жители деревни начали выгонять черта из села и приказали вернуть луну на небо.

Счастливые молодожены продолжали веселиться со своими гостями на свадьбе.

Художник-постановщик – Жестовский Н.

Художник по костюмам – Серкебаева А.

Художник по свету – Кугатова Г.

В спектакле использована музыка Н.А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П.И. Чайковского, А. Глазунова, Р. Щедрина


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URL: https://www.vb.kg/385760
Теги:
балет, культура, Кыргызстан
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