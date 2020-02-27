Депутат, незаконно использовавший паспорт, подозревается в отмывании денег

Выявлен факт легализации доходов добытых преступным путем депутатом городского кенеша г. Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Госкомитетом нацбезопасности в отношении Ч.Т. проводятся досудебные производства, зарегистрированные в АИС ЕРПП по ст. 215 п.2 ч.3 УК КР (Легализация доходов добытых преступным путем) и по ст. 321 ч.1. УК КР (Превышение власти).

Так, в рамках досудебного производства по легализации доходов добытых преступным путем, выявлен факт уклонения от уплаты налогов в одной из частных компаний, где одним из основных учредителей являлся Ч.Т. В результате налоговой проверки выявлено сокрытие налога в особо крупном размере.

Вместе с тем, в органы ГКНБ поступило заявление от гражданина А.А. о принятии мер в отношении Ч.Т., который нанес ему телесные повреждения.

Также в отношении Ч.Т. расследовался материал досудебного производства, зарегистрированный в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК КР (незаконное использование паспорта гражданина КР).

Так, в феврале 2016 года гражданин КР Ч.Т. 1976 г.р., уроженец Иссык-Кульской области на основании поданного заявления был зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии г. Каракол в качестве кандидата в депутаты Каракольского городского кенеша от политической партии "СДПК", предоставив перечень необходимых документов, в том числе копию своего паспорта, выданного ОПРН г. Каракол в 2010 году.

Однако в ноябре 2012 года указанный документ личности был обменян и использовался Ч.Т. до февраля месяца 2016 года в бытность депутатом Тепкинского айыльного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Таким образом, Ч.Т. умышленно предоставил в ТИК г. Каракол копию недействительного паспорта с регистрацией в г. Каракол и в нарушение выборного законодательства КР незаконно получил мандат депутата Каракольского городского кенеша.

В настоящее время расследование по факту незаконного использования паспорта гражданина КР прекращено в связи с истечением срока давности.