Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Депутат, незаконно использовавший паспорт, подозревается в отмывании денег

383  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выявлен факт легализации доходов добытых преступным путем депутатом городского кенеша г. Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Госкомитетом нацбезопасности в отношении Ч.Т. проводятся досудебные производства, зарегистрированные в АИС ЕРПП по ст. 215 п.2 ч.3 УК КР (Легализация доходов добытых преступным путем) и по ст. 321 ч.1. УК КР (Превышение власти).

Так, в рамках досудебного производства по легализации доходов добытых преступным путем, выявлен факт уклонения от уплаты налогов в одной из частных компаний, где одним из основных учредителей являлся Ч.Т. В результате налоговой проверки выявлено сокрытие налога в особо крупном размере.

Вместе с тем, в органы ГКНБ поступило заявление от гражданина А.А. о принятии мер в отношении Ч.Т., который нанес ему телесные повреждения.

Также в отношении Ч.Т. расследовался материал досудебного производства, зарегистрированный в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК КР (незаконное использование паспорта гражданина КР).

Так, в феврале 2016 года гражданин КР Ч.Т. 1976 г.р., уроженец Иссык-Кульской области на основании поданного заявления был зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии г. Каракол в качестве кандидата в депутаты Каракольского городского кенеша от политической партии "СДПК", предоставив перечень необходимых документов, в том числе копию своего паспорта, выданного ОПРН г. Каракол в 2010 году.

Однако в ноябре 2012 года указанный документ личности был обменян и использовался Ч.Т. до февраля месяца 2016 года в бытность депутатом Тепкинского айыльного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Таким образом, Ч.Т. умышленно предоставил в ТИК г. Каракол копию недействительного паспорта с регистрацией в г. Каракол и в нарушение выборного законодательства КР незаконно получил мандат депутата Каракольского городского кенеша.

В настоящее время расследование по факту незаконного использования паспорта гражданина КР прекращено в связи с истечением срока давности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385762
Теги:
ГКНБ, СДПК, Иссык-Кульская область, Каракол, паспорт, уголовная ответственность, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  