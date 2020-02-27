В Москве представят искусство Кыргызстана

Сегодня, 27 февраля, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится гала-концерт, посвященный торжественному открытию перекрестного года России и Кыргызстана. "Он представит великое многообразие жанров музыкального и хореографического искусства двух стран", - отметили в Министерстве культуры РФ.

Как сообщается, в этот вечер на сцену выйдет старейший русский музыкальный коллектив и один из крупнейших симфонических оркестров в мире Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. За дирижерский пульт встанет народный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев.

На концерте выступят оперные артисты ведущих театров двух стран: Анна Аглатова (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), народные артисты КР Керим Турапов, Саламат Садыкова, заслуженные артисты КР Асель Бекбаева (меццо-сопрано), Тилек Найманбаев (тенор), солисты Заира Раимбекова (сопрано), Орозбек Бакытов (баритон), Данияр Доолотбаков (бас), Айзирек Момунова (сопрано), Нуржигит Асанов (баритон), Улукбек кызы Чолпон (сопрано).

Хореографическое мастерство продемонстрируют артисты Государственного ансамбля танца "Ак Марал" им. Н. Тугелова, Кыргызской Национальной филармонии имени Т. Сатылганова под руководством заслуженной артистки КР Анаркуль Нургалиевой.

Со звучанием аутентичных инструментов зрителей познакомят народная артистка СССР и КР Самара Токтакунова (комуз), лауреат международных конкурсов Закирбек Дуйшонбек уулу (комуз), солист Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова Александр Николайчук (балалайка), ансамбль комузистов "Акак" (руководитель ансамбля – заслуженный деятель культуры КР Ирина Суеркулова), юные таланты Мырзайым Токтосунова и Алексей Омельянчук (ксилофон) и филармонический фольклорно-этнографический ансамбль "Камбаркан" под руководством народного артиста КР Рысбека Жумакунова.

В Кремлевском дворце также прозвучит отрывок из крупнейшего кыргызского эпоса "Манас", включенного в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сказителем выступит манасчи Самат Кочорбаев.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящен отрывок из повести Чингиза Айтматова "Материнское поле" , который прочитает российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Большова.

Накануне,26 февраля, в Москве состоялась встреча министров культуры Кыргызстана и России Азамата Жаманкулова и Ольги Любимовой. Они обсудили перспективы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

По информации Минкультуры РФ, в течение перекрестного года на крупнейших культурных площадках двух стран состоятся концерты, спектакли, выставки и фестивали с участием заслуженных деятелей искусств России и Кыргызстана.