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Садыр Жапаров призвал не спекулировать его именем

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- Екатерина Улитина
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Отбывающий срок в колонии экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров призывает не спекулировать во время митинга его именем. Особенно это касается раскачки антикитайских настроений и других спорных тем. Об этом VB.KG сообщили источники.

Надо отметить, что на страницах штаба Садыра Жапарова в социальных сетях подобной информации нет. Впрочем, нет там информации и о предстоящем митинге. Людей приглашают на мероприятие через рассылки в мессенджерах и с личных аккаунтов сторонников политика.

Если верить рассылкам, у митингующих будет всего одно требование - пересмотреть приговор Садыра Жапарова. Однако, к митингу, судя по обсуждениям, присоединятся и другие силы: те, кто недоволен социально-экономической и политической ситуацией, сторонники антикитайских настроений и другие.

Политолог Бакыт Бакетаев считает, что такие спекуляции на имени известного политика - обычный процесс.

- Это совершенно нормально. Если бы не подключили спортивные каналы, то футбольные фанаты могли бы тоже выйти на этот митинг. Другое дело, что есть риск, что к движению за освобождение Садыра Жапарова могут присоединиться третьи силы, обладающие значительными финансовыми ресурсами, - сказал Бакыт Бакетаев VB.KG.

При этом он подчеркивает, что в любом случае предстоящий митинг не перерастет в революцию.

- Сейчас нет политиков, которым под силу совершить революцию, не тот градус недовольства в обществе, - добавил Бакетаев.

Отметим, митинг сторонников Садыра Жапарова планируется провести в Бишкеке на площади Ала-Тоо 2 марта. В администрации Первомайской районной администрации Бишкека VB.KG сообщили, что организаторы уже подали уведомление городским властям. Оно еще не поступило к юристам.


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URL: https://www.vb.kg/385767
Теги:
митинг, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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