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В Бишкеке ведутся поиски водителя, сбившего на своем авто 4-летнюю девочку

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- Оксана Гут
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В Бишкеке ищут водителя, который сбил ребенка, и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, 25 февраля примерно в 18.45 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил автонаезд на девочку З.Н. 2016 г.р. ДТП произошло на пересечении улиц Ибраимова и Московской. Водитель не оказал малолетнему пешеходу помощи и скрылся.

Ребенок был госпитализирован в 3-ю детскую горбольницу.

В настоящее время ведутся поиски водителя.

Если вы стали очевидцем этого автонаезда или владеете какой-либо информацией относительно происшествия, просьба сообщить в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/385772
Теги:
дети, ДТП, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пострадавшие, автонаезд
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