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У девушки госпитализированной после поездки в Китай нет проявлений COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В Инфекционную больницу обратилась девушка, которая ранее была в одной из провинций Китая. Она находится под наблюдением врачей. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

По данным медиков, у пациентки не наблюдается клинический проявлений коронавируса COVID 19. Температура тела в норме. Однако, она будет находится под наблюдением медиков.

В Минздраве подчеркивают, что в Кыргызстане нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID 19.

Тем временем, депутаты Жогорку Кенеша беспокоятся о эпидемиологической ситуации в стране. Так, Жыргалбек Турускулов на заседании парламента сообщил, что двух граждан Кыргызстана, которые вернулись из Италии, не поместили в карантин. По словам депутата, граждане вернулись в КР через аэропорт "Манас".

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова пообещала разобраться в ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/385773
Теги:
Минздрав, Алтынай Омурбекова, Турускулов Жыргалбек, эпидемия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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