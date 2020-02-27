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В КР из-за коронавируса переносятся ряд крупных международных соревнований

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане переносится ряд крупных международных соревнований. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Соответствующее решение было принято на оперативном совещании под руководством директора Госагентства Каната Аманкулова. Так на более поздние сроки переносятся:

- Межправительственная встреча по противодействию допингу в спорте в Азиатском и Океанийском регионе, запланированная на апрель 2020 года. На данном мероприятии обсуждаются все важнейшие вопросы по взаимодействию ВАДА с правительствами государств-участниц Международной конвенции по противодействию допингу. На мероприятии планировалось участие представителей около 35 государств региона, в числе которых 15 министров спорта и президент ВАДА.

- Чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе (3-5 марта, г. Бишкек) и другие международные спортивные мероприятия (до мая 2020 года).

Кроме этого, в Кыргызской Республике отменяется Азиатский лицензионный турнир по спортивной борьбе (27-29 марта в городе Бишкек).

Отмечается, что данное решение связано с обострением ситуации с распространением коронавируса в мире.

"Госагентство приносит свои извинения любителям спорта за доставленные неудобства. Информация о точной дате и месте проведения международных турниров в Кыргызстане будет опубликована на сайте www. sport.gov.kg заблаговременно", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/385776
Теги:
борьба, грипп, Китай, спорт, хоккей, Кыргызстан, Госагентство физкультуры и спорта
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