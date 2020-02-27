Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В центре Бишкека появится памятник Бишкек баатыру

191  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке вскоре появится памятник Бишкек баатыру. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"По словам представителей общественного объединения "Бишкек баатыр" высота памятника из бронзы составляет более трех метров, не считая фундамента, высотой порядка полтора метра", - сообщает мэрия.

Автором проекта стал скульптор Адиль Сейталиев – победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкек баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019 году.

Памятник будет установлен с восточной стороны здания министерства культуры, информации и туризма КР, недалеко от пересечения проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

"Сейчас проект на стадии согласования в МП "Бишкекглавархитектура". После завершения необходимых процедур, в конце марта начнется подготовка и строительство основания памятника", - сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общественные обсуждения эскизных проектов, конкурсных работ и отбор проходили в открытом формате на базе Бишкекглавархитектуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385777
Теги:
мэрия, памятник, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  