В центре Бишкека появится памятник Бишкек баатыру

В Бишкеке вскоре появится памятник Бишкек баатыру. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"По словам представителей общественного объединения "Бишкек баатыр" высота памятника из бронзы составляет более трех метров, не считая фундамента, высотой порядка полтора метра", - сообщает мэрия.

Автором проекта стал скульптор Адиль Сейталиев – победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкек баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019 году.

Памятник будет установлен с восточной стороны здания министерства культуры, информации и туризма КР, недалеко от пересечения проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

"Сейчас проект на стадии согласования в МП "Бишкекглавархитектура". После завершения необходимых процедур, в конце марта начнется подготовка и строительство основания памятника", - сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общественные обсуждения эскизных проектов, конкурсных работ и отбор проходили в открытом формате на базе Бишкекглавархитектуры.