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Меры профилактики коронавируса

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По данным Всемирной организации здравоохранения, текущие оценки продолжительности инкубационного периода COVID 19 колеблется в пределах от 1 до 14 дней, а средние оценки составляют 5 – 6 дней. Эти оценки будут уточнены по мере поступления новых данных.

29 января 2020 г. Министерством здравоохранения КР было получено из Всемирной организации здравоохранения временное руководство с рекомендациями по наблюдению для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с умеренными симптомами и управление за контактными лицами. Так, Воз рекомендует держать под медицинским наблюдением до 14 дней.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики согласно рекомендаций ВОЗ разработало алгоритм действий. Согласно которому лица, приезжающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после прохождения соответствующей проверки и сдачи необходимых анализов на КПП, при отрицательном результате анализов и отсутствии клинических показателей направляются на обязательную 14-дневную обсервацию в специально организованные пункты, где с ними контактирует только медперсонал.

Меры профилактики COVID 19:

- часто мыть руки с мылом или обрабатывать средством на основе спирта;

- соблюдать этикет кашля: при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или бумажной салфеткой;

- избегать тесного контакта с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа, а также по мере возможности воздержаться от посещения многолюдных мест;

- подвергать тщательной термической обработке мясо и яйца;

- избегать контактов с животными и птицами в дикой природе;

- если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, обращаться за медицинской помощью.


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URL: https://www.vb.kg/385778
Теги:
Минздрав, эпидемия, Кыргызстан
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