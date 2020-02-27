Мнения разделились. В ЖК поспорили из-за закона об НКО

В Жогорку Кенеше сегодня, 27 февраля, обсудили поправки в закон о некоммерческих организациях. Спорный законопроект вызвал споры. Часть народных избранников просили коллег поддержать законопроект:

- Если неправительственным организациям нечего скрывать, то они не должны бояться открыто показать свои финансы, - сказал Кожобек Рыспаев.

Его поддержала Айнуру Алтыбаева, которая считает, что законопроект хотя и нуждается в доработке, должен быть принят.

С критикой проекта выступила вице-спикер Аида Касымалиева.

- Принятие законопроекта противоречит принципам открытости, а также задачам по тесному взаимодействию с гражданским обществом, которые пропагандирует "Открытое правительство". Мы должны принимать законы, которые способствуют объединению институтов государственной власти и гражданского общества, - сказала Аида Касымалиева.

С критикой проекта выступили Карамат Орозова и Дастан Бекешев. Последний также указал на нарушения по процедуре вынесения проекта на повестку ЖК. Дастан Бекешев уверен, что поправки должны были пройти обсуждение в комитете по конституционному законодательству и госустройству, а не в социальном комитете. Спикер Дастан Джумабеков заявил, что нарушений регламента не было.

Законопроект отправили на голосование в первом чтении.

Напомним, обсуждаемые поправки в закон об НКО, в случае их принятия, обяжут некоммерческие организации отчитываться о своих финансовых доходах и расходах.