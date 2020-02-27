Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мнения разделились. В ЖК поспорили из-за закона об НКО

165  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жогорку Кенеше сегодня, 27 февраля, обсудили поправки в закон о некоммерческих организациях. Спорный законопроект вызвал споры. Часть народных избранников просили коллег поддержать законопроект:

- Если неправительственным организациям нечего скрывать, то они не должны бояться открыто показать свои финансы, - сказал Кожобек Рыспаев.

Его поддержала Айнуру Алтыбаева, которая считает, что законопроект хотя и нуждается в доработке, должен быть принят.

С критикой проекта выступила вице-спикер Аида Касымалиева.

- Принятие законопроекта противоречит принципам открытости, а также задачам по тесному взаимодействию с гражданским обществом, которые пропагандирует "Открытое правительство". Мы должны принимать законы, которые способствуют объединению институтов государственной власти и гражданского общества, - сказала Аида Касымалиева.

С критикой проекта выступили Карамат Орозова и Дастан Бекешев. Последний также указал на нарушения по процедуре вынесения проекта на повестку ЖК. Дастан Бекешев уверен, что поправки должны были пройти обсуждение в комитете по конституционному законодательству и госустройству, а не в социальном комитете. Спикер Дастан Джумабеков заявил, что нарушений регламента не было.

Законопроект отправили на голосование в первом чтении.

Напомним, обсуждаемые поправки в закон об НКО, в случае их принятия, обяжут некоммерческие организации отчитываться о своих финансовых доходах и расходах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385780
Теги:
Дастан Бекешев, Кожобек Рыспаев, Дастанбек Джумабеков, НПО, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Жоробек
27.02.2020, 19:10

Согласен с Алтыбаевой и Рысбаевым. Этот законопроект нужен и необходим. Пусть как все здают отчёт о доходах и источниках финансирования.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  