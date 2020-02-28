Водитель Лексуса избил адвоката "Бир Дуйно Кыргызстан" (видео)

Водитель Лексуса дважды ударил адвоката организации "Бир Дуйно Кыргызстан" Хусанбая Салиева. Инцидент произошел вечером 26 февраля в Оше на пересечении улиц Салиевой и Раззакова.

"Хусанбай Салиев вместе с коллегами ехал на своей машине в северную часть города. Это было время максимального потока автомашин на главных улицах города. В это время на встречную полосу движения выехала машина марки "Lexus" с госномерами 02KG 777 AAD и водитель перестроился впереди машины Салиева, тем самым создав аварийную ситуацию. "Подрезав" Салиева, стал указывать, чтобы тот остановился", - говорится в сообщении "Бир Дуйно Кыргызстан".

Встав на обочине водители вышли из автомобилей, чтобы поговорить. Разговор начался с того. Что водитель Лексуса ударил Салиева.

"Хусанбай пошатнулся, но удержался, он не стал отвечать тем же, а попытался начать разговор. Никакой агрессии со стороны Салиева не было. Нападавший мужчина не ограничился ударом, он всячески оскорблял Салиева нецензурной бранью, угрожал ему расправой, говорил, что ничего не боится, так как является близким родственником высокопоставленного чиновника и начальника органов национальной безопасности. Затем мужчина второй раз ударил Салиева", - продолжили в организации.

Хусанбай Салиев обратился с заявлением в милицию, его зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков.

В УВД Оша сообщили, что нашли вспыльчивого водителя Лексуса. Он рассказал, что не знаком с Салиевым и не знал, что он является адвокатом правозащитной организации. Агрессия, якобы, была связана с возмутительным поведением Хусейна Салиева на дороге.

Тем временем, правозащитники не исключают, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью адвоката.