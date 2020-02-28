У кыргызстанца с лайнера Diamond Princess все-таки обнаружили коронавирус

Исследования на COVID-19 у гражданина Кыргызстана, который находился на круизном лайнере Diamond Princess, от 26 февраля показали положительный результат. Об этом на пресс-конференции о ситуации с коронавирусом сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

Он отметил, что по имеющимся данным, болезнь протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов.

"В целом, состояние его положительное. Высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и другие жалобы на самочувствие отсутствуют. Японскими медиками круглосуточно отслеживается динамика его здоровья. Ежедневно берутся анализы, на постоянной основе замеряются температура тела и артериальное давление", - отметил Абдрахманов.

Заболевший кыргызстанец находится в одном из медучреждений Японии и следует медицинским указаниям. Посольство КР в Японии находится во взаимодействии с местными властями, принимаются все возможные меры по оказанию помощи нашему гражданину, заключил он.

Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находился кыргызстанец. Он является членом экипажа. Ранее у его соседа по каюте был обнаружен COVID-19.