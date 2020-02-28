Коронавирус: противостояние Китая и США

В конце января газета "Вашингтон Таймс" разместила статью, в которой речь шла о коронавирусе, распространяющемся по всему миру и возникшем в лаборатории в городе Ухань, якобы связанной с тайной программой биологического оружия Китая. Основанием для статьи послужило высказывание бывшего сотрудника израильской разведки Дэни Шохама, который имеет опыт изучения биологического оружия.

Скандальную публикацию в "Вашингтон Таймс" достаточно быстро разоблачили. Журнал Foreign Policy обвинил издание в манипуляции мнением израильского эксперта. А сам Дэни Шохам заявил, что никогда не поддерживал утверждение о связи распространения коронавируса с разработкой биологического оружия.

Но, несмотря на опровержение, информационная утка, выпущенная "Вашингтон Таймс", была подхвачена мировыми СМИ и социальными сетями.

Спекуляции по этой теме настолько разогрели информационный фон в самих Штатах, что послу Китая в США даже пришлось давать комментарий. Цуй Тянькай в категоричной форме отверг любые домыслы о том, что вспышка коронавируса в КНР связана с разработкой биологического оружия. В интервью телеканалу CBS он назвал эти слухи "абсолютно безумными" и "сумасшедшими", подчеркнув, что действия людей, распространяющих их, "очень плохи и опасны". По мнению посла, это могло спровоцировать панику, а также разжигает расовую дискриминацию и ксенофобию.

Проблема биолабораторий, биологического оружия и целенаправленных работ по созданию и применению новых видов вируса не раз становилась предметом обсуждения в мировых СМИ. Но страна–угроза в материалах журналистов вовсе не Китай, а США.

В настоящее время Соединенными Штатами введено в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и Афганистане. Россия рассматривает американские объекты вдоль своих границ как серьезную угрозу национальной безопасности.

В частности, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью российским СМИ сказал: "Их деятельность (американских биолабораторий) имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности".

А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов прямо заявил: "Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен - многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств".

Несколько лет назад многочисленные вспышки африканской свиной чумы наблюдались на территории Российской Федерации. Геннадий Онищенко, в то время главный санитарный врач России, уверен: вспышка в России африканской чумы свиней произошла в результате спланированной диверсии с территории Грузии. В связи с этим Онищенко предложил решить проблему радикально - закрыть центр им. Лугара, который является биолабораторией ВМС США. Именно там, по его словам, и был синтезирован вирус африканской чумы свиней для распространения по России. Однако чиновник грузинского департамента ветеринарии возразил и объяснил, что в Грузии такой болезни вообще нет.

Стоит напомнить, что США хотя и ратифицировали Конвенцию о запрещении биологического оружия в 1972 г., но отказались в 2001–м принимать протокол к ней, предусматривающий механизмы взаимного контроля, поэтому проверить исполнение Вашингтоном КБТО с помощью международно–правовых средств не представляется возможным.